25 февраля тысячи людей в Праге выразили поддержку Украине. Выступил и Петр Павел

​Несколько тысяч человек собрались в Праге на Летне 25 февраля в рамках мероприятия под названием «Мы ясно видим, что нужно делать». Присутствующие выразили поддержку Украине. Затем люди прошли шествием к посольству Украины, где состоялся концерт. На мероприятии выступили избранный президент Чехии Петр Павел, послы Великобритании и Германии.

Целью встречи было отметить годовщину вторжения России в Украину и выразить поддержку украинской стороне. Присутствующие имели при себе фонарики, которые позже будут отправлены в Украину.

Организаторами мероприятия выступили ассоциации «Подарок Путину», «Память нации», «Миллион мгновений за демократию», а также Посольство Украины в Праге.

На концерте выступили певец Давид Коллер и его группа, украинские музыканты из Харькова и украинский детский хор.

В начале мероприятия выступил публицист и писатель Йиржи Падевет. "Давайте хотя бы попробуем этим маршем сказать агрессору, что мы на стороне Украины, на стороне свободного мира, противостоящего восточной деспотии", - сказал он.

Затем мероприятие поддержал посол Соединенных Штатов Америки Бижан Сабет. «Я горжусь тем, что стою здесь с вами сегодня и повторяю свое простое послание. Мы стоим на стороне Украины и никуда не уйдем. Слава Украине!», — сказал он.

Министр внутренних дел Вит Ракушан также выступил на митинге. «Я рад, что мы показали, что как Чешская Республика можем помочь», — сказал он.

Видеомэппинг тогда показал начало вторжения в здание МВД и то, что произошло после него в Украине. После показа люди направились мимо посольства России к посольству Украины, полиция приостановила движение транспорта.

Около 20:00 на сцене появился и новоизбранный президент Чехии Петр Павел. В своем выступлении он сравнил поведение президента России Владимира Путина с поведением Адольфа Гитлера. Он заявил, что Украина заслуживает поддержки. «Это также и наш интерес», — заявил он.

Его заменил на трибуне Мэтт Филд, посол Великобритании в Чехии.

«Мы поняли, что это война, которая затрагивает всех нас. Я хочу поблагодарить чешский народ и правительство за их сострадание и щедрость. Вы пример для всех нас, — сказал он на чешском языке.

Помимо годовщины войны в Украине марш и концерт также были приурочены к 75-летию коммунистического переворота в Чехословакии.

Россия напала на Украину 24 февраля прошлого года. С тех пор конфликт унес жизни тысяч украинских мирных жителей и заставил миллионы людей покинуть свои дома. Российская агрессия вызвала массовую волну солидарности в Чехии и за рубежом. Западные лидеры осудили действия Москвы, страны вводят санкции против России.

Источник: novinky.cz

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