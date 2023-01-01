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Петр Павел: война может превратиться в затяжной конфликт

Петр Павел: война может превратиться в затяжной конфликт

Партнер рубрики:
Новости 420on
26 февраля
22:07
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Союзники Украины должны надеяться на лучшее, но они также должны буть готовы к возможным худшим последствиям, заявил новоизбранный президент Чехии Петр Павел украинскому сайту Suspilne. Война может не закончиться в этом году, а превратиться в затяжной конфликт. Именно поэтому, по словам Павела, важно обеспечить Киев всем, в чем он нуждается сейчас, и быть готовыми к долгосрочной помощи, чтобы украинцы могли продолжать защищать страну и в конечном итоге победить. После окончания конфликта с Россией Украина должна стать членом Североатлантического альянса, также сказал Павел в интервью.

Петр Павел: война может превратиться в затяжной конфликт

Он добавил, что дебаты на эту тему на Мюнхенской конференции по безопасности, где он присутствовал в середине февраля, показались ему слишком оптимистичными. «Возможные негативные последствия как-то упускались из виду. Я согласен, что нужно надеяться на лучшее. Но гораздо лучше думать о возможных худших последствиях. Поэтому я сказал: давайте сделаем все, чтобы Украина выиграла в этом году, но будем готовы и к другим возможным результатам», —сказал Павел.

По его словам, одним из результатов может стать затяжной конфликт. По словам Павела, поэтому союзники должны быть готовы помогать Украине в долгосрочной перспективе и объяснять эту поддержку своему населению. Но не стоит подталкивать Киев к уступкам, например, по поводу возвращения всех территорий, пока есть реальный шанс на победу.

«Такое решение может принимать только Украина, потому что там не гибнут наши люди. Это не наши города разрушаются. Легко сказать, что вы должны придерживаться своих принципов до последней капли крови. Звучит хорошо, но это не наша кровь, а ваша. Поэтому я говорю, что решать вам», — сказал Павел в интервью украинскому сайту.

«У президента Зеленского нет другого выхода. Можете ли вы представить себе лидера страны, подвергшейся вторжению, говорящего: “Хорошо, давайте смиримся с потерей территории”? Поэтому естественно, что он нацелен на освобождение всей территории», — подчеркнул Павел. 

«Потом, конечно, если реальность окажется не такой, как хотелось бы, могут быть какие-то коррективы. Но сделать их может только украинский народ и ваш лидер, а не мы», — добавил он в интервью украинскому сайту.

Когда закончится война и будет восстановлен суверенитет Украины, по словам Павела, встанет вопрос о членстве последней в НАТО. «Что касается технической совместимости, Украина выполнила домашнюю работу. С точки зрения ценностей и долгосрочных стратегических интересов у нас снова полная совместимость, — отметил новоизбранный президент Чехии. — Поэтому единственное оставшееся условие — отсутствие конфликта или территориального спора».

После окончания конфликта Павел поддержит вступление Украины в НАТО, потому что, по его мнению, она этого заслуживает за «соблюдение стандартов и защиту ценностей, которые важны для всех нас». «Кроме того, украинские военные, вероятно, будут самыми опытными из всех и станут большим подспорьем для стран НАТО. Есть все причины рассмотреть вопрос о вступлении Украины в НАТО сразу после войны», — подытожил Павел.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz



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