Чеченская семья, связанная с Путиным, перевела активы в Чехию

​Еще больше бизнесменов, связанных с президентом России Владимиром Путиным, перевели свои активы в Чехию — скорее всего, чтобы избежать санкций. На этот раз семья Бажаевых родом из Чечни оформила землю недалеко от Праги на казахскую компанию.

Эту тему освещало чешское телевидение в программе Reportéři ČT.

Семья Бажаевых — один из самых богатых кланов в России. В течение нескольких лет они вкладывали свои деньги в недвижимость в Чехии. До недавнего времени они владели замком Favorit в Крушных горах и большими земельными участками в Среднечешском крае.

Участки под Прагой стоят около 2 млрд крон. Вместе с другой недвижимостью российские бизнесмены передали их Рустаму Мухамедрахимову из Казахстана в июле прошлого года. Подобные случаи значительно участились с начала войны в Украине.

«Владельцев часто меняют задним числом. Таким образом, человек, попавший под санкции, утверждает, что избавился от имущества еще до войны, и поэтому санкции к нему не применяются», — рассказал аналитик Datlab Йиржи Скугровец.

Муса Бажаев находится в нескольких санкционных списках, включая список ЕС, с апреля прошлого года. Его брат Мавлит, который в основном вел бизнес в Чехии, пока что находится только под санкциями Украины.

Чешская Республика также готовит свой собственный санкционный список. Ожидается, что он обретет конкретную форму в первом квартале этого года.

Финансово-аналитическое управление отвечает за фактическое применение санкций, и сейчас у ведомства прибавилось работы в связи с расширением европейских списков, в которые включена 121 организация.

«Надо сказать, что эти правила вступают в силу сразу, поэтому у нас нет никаких сроков для их реализации. Мы реагируем немедленно», — сказал Йиржи Хилмар, директор Управления финансового анализа.

Чешская Республика на сегодняшний день конфисковала российские активы на сумму около 10 млрд крон.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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