Глава МИД Чехии объяснил индийским политикам, что Россию нужно изолировать

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавски объяснил индийским политикам, почему важно изолировать агрессивную Россию. Он сказал, что индийцы, которые сейчас в больших количествах покупают дешевую нефть из России, услышали аргументы, но пока не изменили свою позицию. При этом обе стороны согласны с тем, что растущее влияние Китая представляет угрозу.

Липавски завершил свою четырехдневную рабочую поездку, в которой его сопровождали представители чешских компаний, днем 1 марта в Мумбаи.

Во время своего визита в Индию глава чешской дипломатии встретился со своим индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром и министром промышленности и торговли. По окончании поездки он рассказал журналистам, что в том числе говорил с ними о войне в Украине и пытался объяснить позицию Запада в отношении России. Индийцы дистанцировались от этой позиции и сохранили нейтралитет в случае с резолюцией ООН.

«Мы видим, что Индия все еще дистанцируется в ООН от позиции Запада по войне в Украине, прокладывая собственный путь. Мы должны это уважать. Я трачу довольно много времени на то, чтобы объяснить индийскому коллеге нашу озабоченность войной России против Украины, он воспринимает аргументы», — отметил Липавски.

Он добавил, что Индия, которая сейчас покупает дешевую нефть оптом (60 долларов за баррель) у изолированной от Запада России, видит ситуацию иначе.

«Экономика здесь работает совсем по-другому, много бедных людей, поэтому импорт дешевой нефти является для Индии важной частью функционирования всей экономики», — сказал он.

Есть предположения, что Индия, которая до сих пор не осудила российскую агрессию в Украине, может захотеть выступить в качестве посредника между двумя враждующими сторонами. Однако глава чешской дипломатии заявил, что это вряд ли произойдет. Скорее, он видит в этом некую уловку, чтобы оправдать нейтралитет.

«Чтобы вести переговоры, украинская сторона должна быть готова. Россия оккупирует пятую часть ее территории. Многие страны, которые не хотят напрямую поддерживать Украину (это не только Индия), говорят, что будут посредниками», — пояснил министр иностранных дел Чехии.

В то же время, по словам министра, обе страны разделяют озабоченность растущим влиянием Китая. Чешские спецслужбы в своих ежегодных отчетах упоминают его как угрозу безопасности. В столице Индии Дели Липавски также встретился с представителями правительства в изгнании в Тибете, который Китай аннексировал в 50-х годах прошлого века.

Целью поездки Липавски было, в частности, углубление партнерства в области науки и инноваций между Чешской Республикой и Индией. Его сопровождали представители чешских компаний, которые уже работают или хотели бы работать на индийском рынке, а также представители Чешской конфедерации промышленности и транспорта. Предприниматели направлялись в Индию для установления или укрепления деловых отношений, а также для участия в бизнес-конференции, на открытии которой Липавски выступил в качестве одного из докладчиков.

«Индия традиционно занимает видное место во внешней политике Чехии и в наших торговых отношениях. В программном заявлении чешского правительства Индия указана среди демократических партнеров в Индо-Тихоокеанской области, с которыми мы будем углублять отношения», — обосновал Липавски цель поездки.

«Подписания конкретного соглашения, вероятно, ожидать не стоит. Однако очевидно, что чешские компании уже являются и могут стать очень востребованным партнером. Индийские партнеры проявляют огромный интерес к исследованиям, разработкам и образованию, в частности, в области возобновляемых источников энергии, квантовых вычислений или инновационных материалов», — сказала вице-президент Конфедерации промышленности Чешской Республики Милена Ябуркова.

По ее словам, индийцы заинтересованы в том, чтобы чешские университеты и исследовательские центры действовали в их стране. «Здесь много молодых людей, которые стремятся к образованию, потому что это путь от бедности к процветанию. Некоторые индийские компании напрямую говорили о предоставлении земли или финансирования», — отметила Ябуркова.

Источник: novinky.cz

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