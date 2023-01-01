Правительство Чехии внесло изменения в свое программное заявление

​Кабинет премьер-министра Петра Фиалы (ODS) 1 марта утвердил изменения в программном заявлении правительства в связи с войной в Украине. Наибольшие изменения коснулись обязательств в области финансов, энергетики и образования. Правительство также обязалось выделять 2% ВВП на оборону уже с 2024 года.

«Правительство утвердило свое обновленное заявление. Мы выполняем обязательства коалиционного соглашения и реагируем на кризис в Украине. Наши цели и приоритеты остаются неизменными», — объявил премьер-министр после заседания.

Одним из изменений стало обязательство тратить 2% ВВП на оборону уже с 2024 года. Однако кабинет министров также хочет сосредоточиться на укреплении энергетической безопасности в условиях войны. Он также хочет добиваться создания международного трибунала для преследования военных преступлений на территории Украины. Кроме того, в документе указано, что Чешская Республика хочет участвовать в послевоенном восстановлении Украины.

В документе кабинет министров берет на себя обязательство подготовить корректировки доходной и расходной частей государственного бюджета для возвращения к долгосрочной устойчивости государственных финансов. Министры ранее заявили, что в бюджете на следующий год они хотят сэкономить 70 млрд крон.

Правительство отменило свое обязательство не менять систему индексации пенсий. «В области государственных финансов мы намерены уделять еще больше внимания адресности социальной помощи там, где это необходимо», — сказал премьер-министр.

В сфере образования правительство вновь гарантирует, что сохранит зарплату учителей на уровне 130% от среднемесячной зарплаты до вычета налогов. Для педагогического и непедагогического персонала документ теперь обещает обеспечить более высокие зарплаты и их повышение в соответствии с ростом средней заработной платы.

«В сфере здравоохранения мы намерены создать систему реализации активной лекарственной политики, которая позволит лучше предотвращать внезапный дефицит лекарств», — добавил Фиала на пресс-конференции.

Что касается транспорта, кабинет министров разработал план основных инвестиций на 10-летний период, включая прогноз финансирования.

Источник: novinky.cz

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