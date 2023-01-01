Членство Украины в ЕС? Переговоры могут начаться в этом году

Переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе могут начаться уже в этом году, заявила 4 марта президент Европейского парламента Роберта Метсола во время визита в Украину. Украина получила статус кандидата прошлым летом, через четыре месяца после начала российского вторжения. Процесс вступления в Европейский Союз обычно занимает несколько лет.

"Я надеюсь, что переговоры о вступлении могут начаться в этом году. Будущее Украины - в Европейском Союзе", - сказала Метсола во время визита в город Львов, сообщает AFP.

Окончательное решение будет зависеть от правительств отдельных стран-членов ЕС, некоторые из которых скептически относятся к тому, сможет ли Украина оправиться от войны и провести необходимые демократические и антикоррупционные реформы, чтобы претендовать на членство в ближайшее время, отмечает The Guardian.

В Украине Метсола встретилась с президентом Владимиром Зеленским и спикером парламента Русланом Стефанчуком. Однако в Брюсселе она относится к тем, кто настроен оптимистично и считает, что и предложение о членстве в ЕС, и необходимые реформы могут быть ускорены.

Президент Украины поблагодарил Метсолу за ее роль в обеспечении поддержки Европарламентом именно предложения Украины о членстве в ЕС. "Украина поставила перед собой цель как можно скорее завершить выполнение рекомендаций Европейской комиссии (ЕК) и начать переговоры о вступлении в ЕС в этом году, - сказал Зеленский.

Как только начнутся официальные переговоры, ЕК оценит, соответствует ли Киев критериям членства, а затем вынесет свое заключение. Затем лидеры стран ЕС-27 будут решать, принимать ли Украину в ЕС и когда. Этот процесс часто занимает более пяти лет, а для некоторых стран-кандидатов, таких как Турция и некоторые западнобалканские государства, он практически застопорился, сообщает The Guardian.

Источник: novinky.cz

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