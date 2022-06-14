Петр Павел признался, что больше не будет баллотироваться на пост президента

"Я думаю, было бы разумно, если бы человек провел один срок именно на такой должности", - сказал он в подкасте.
Затем, отвечая на вопрос журналистов, он подчеркнул этот момент. "Было бы хорошо, если бы человек проработал только один срок на такой должности", - подтвердил он.
"Вполне логично, что если есть два срока, то президент может быть склонен вести себя хорошо в первый срок, чтобы быть избранным на второй срок и наслаждаться вторым сроком. Я знаю, что некоторым это может не понравиться, но я думаю, что пять лет - это слишком много, чтобы выполнять такую функцию на 100%", - пояснил он свою позицию.
Он добавил, что внести поправки в Конституцию - разрешить только один срок - для этой цели было бы сложно. "Но это может пойти на пользу делу", - считает он.
Поэтому всего за несколько дней до запланированной инаугурации Петр Павел признался, что, возможно, не будет баллотироваться снова. Но у него есть еще пять лет или около того, чтобы решить, будет ли он снова участвовать в выборах президента Чехии.
На президентских выборах в январе Петр Павел победил главу движения ANO и бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, набрав 58,32% голосов. Он сменит на посту главы государства Милоша Земана, который был президентом десять лет.
Источник: novinky.cz
Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь
Актуальное:
— Как изменились цены на продукты в Чехии за год? Сравнение цен в чешских магазинах 2023
Что еще можно делать на 420on:
— Играть в игры для изучения чешского языка
— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ
— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ
— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ
— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ
— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ
Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:
— Telegram
— Вступите в группу Facebook