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Петр Павел признался, что больше не будет баллотироваться на пост президента

Петр Павел признался, что больше не будет баллотироваться на пост президента

Партнер рубрики:
Новости 420on
07 марта
08:37
369
Было бы разумно, если бы человек провел на посту (президента) один срок. Избранный президент Петр Павел сказал об этом в подкасте Kecy a politika. "Пять лет - это слишком много", - добавил он. Таким образом, он впервые признался, что, возможно, не будет баллотироваться на пост главы государства во второй раз.

Петр Павел признался, что больше не будет баллотироваться на пост президента

"Я думаю, было бы разумно, если бы человек провел один срок именно на такой должности", - сказал он в подкасте.

Затем, отвечая на вопрос журналистов, он подчеркнул этот момент. "Было бы хорошо, если бы человек проработал только один срок на такой должности", - подтвердил он.

"Вполне логично, что если есть два срока, то президент может быть склонен вести себя хорошо в первый срок, чтобы быть избранным на второй срок и наслаждаться вторым сроком. Я знаю, что некоторым это может не понравиться, но я думаю, что пять лет - это слишком много, чтобы выполнять такую функцию на 100%", - пояснил он свою позицию.

Он добавил, что внести поправки в Конституцию - разрешить только один срок - для этой цели было бы сложно. "Но это может пойти на пользу делу", - считает он.

Поэтому всего за несколько дней до запланированной инаугурации Петр Павел признался, что, возможно, не будет баллотироваться снова. Но у него есть еще пять лет или около того, чтобы решить, будет ли он снова участвовать в выборах президента Чехии.

На президентских выборах в январе Петр Павел победил главу движения ANO и бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, набрав 58,32% голосов. Он сменит на посту главы государства Милоша Земана, который был президентом десять лет.

Источник: novinky.cz

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