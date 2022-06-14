Петр Павел: Разговаривать с российским руководством сейчас практически невозможно

Избранный президент Чехии Петр Павел считает, что на данном этапе войны в Украине разговаривать с российским руководством практически невозможно. Сначала Россия должна продемонстрировать готовность к переговорам и представить хотя бы основу мирного предложения, сказал он в интервью французской газете Le Monde.

Павел также заявил, что выступает за поставку истребителей Украине в долгосрочной перспективе, и выразил убеждение, что Чешская Республика не может играть роль моста между Западом и Востоком. Он хочет серьезного обсуждения будущего Вышеградской четверки (V4).

"Как можно разговаривать с человеком, который ведет агрессивную войну, почти каждый день посылает ракеты на гражданские объекты и угрожает миру ядерным апокалипсисом?" - спрашивает Павел в интервью, утверждая, что Москва должна сначала изменить свое отношение.

66-летний бывший генерал выступает за поставку Украине большего количества оружия, включая истребители в долгосрочной перспективе. "Но на данном этапе, я думаю, это, вероятно, осложнило бы ситуацию", - отметил он, добавив, что с технической точки зрения поставка новых самолетов и обучение пилотов требует не менее шести месяцев. По его словам, сейчас атакованная Россией страна в основном нуждается в большем количестве наземной техники, особенно танков, бронемашин и артиллерии.

Павел сказал, что Чешская Республика уже достигла своего предела в плане поддержки Украины тяжелой техникой. Однако он считает возможным, чтобы Прага в конечном итоге отправила в Украину танки Leopard, которые она получит от Германии, хотя это будет представлять определенный риск для обороны страны. Германия должна поставить Чешской Республике 14 танков Leopard 2A4.

Павла также спросили о "пророссийской и прокитайской позиции" двух его предшественников на этом посту, Вацлава Клауса и Милоша Земана. Оба они, по его словам, разделяли идею быть мостом между Западом и Востоком, что, однако, Павел считает "очень особым стремлением". Он считает, что нет места посередине и что Чешская Республика должна осознать, к какому миру она принадлежит, а именно к миру демократий, а не к миру авторитарных режимов разной степени.

Отвечая на вопрос о Вышеградских странах, среди которых Венгрия имеет принципиально разные взгляды на поддержку Украины и отношения с Россией, Павел сказал, что необходимо начать очень серьезные дебаты о будущем этой группировки. В то же время, однако, он отметил, что гораздо легче избавиться от рамок, чем их перестроить. "Венгерское руководство тоже не вечно. Рано или поздно произойдет смена", - сказал он о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.

Источник: ceskenoviny.cz

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