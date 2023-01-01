Грузия идет по стопам России, новый закон об иноагентах закрывает ей путь в Европу

​Массовые демонстрации в центре Тбилиси и обеспокоенность Запада были вызваны новым законом, одобренным грузинским парламентом 7 марта. Законодательство об «агентах иностранного влияния» разительно напоминает меры, которыми путинский режим в России постепенно устранял всех своих критиков.

6 марта противники власти устроили в Тбилиси беспорядки перед зданием парламента, полиция арестовала десятки человек.

«Я открыто прошу вас! Приходите в парламент в максимальном количестве и заявите о себе! Мы делаем то, что можем, но решающее значение имеет единство!» — призвала депутат от национальной оппозиции Ана Нацвлишвили, когда ее вынудили покинуть заседание комиссии по законодательным вопросам.

Страсти разгорелись из-за законопроекта, который требовал от всех некоммерческих организаций и СМИ, хотя бы на 20% финансируемых из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «агентов иностранного влияния». Список будет вестись Министерством юстиции и содержать данные о доходах и расходах. Тем, кто не подчинится, грозит крупный штраф или до пяти лет лишения свободы.

Предложение поступило от правящей партии «Народная власть», антизападного движения, представители которого говорят, что США и ЕС посягают на суверенитет Грузии и пытаются втянуть страну в войну. Закон также имеет поддержку главной правительственной партии «Грузинская мечта», поэтому 7 марта депутаты одобрили его в первом чтении.

Президент Саломе Зурабишвили дала понять, что воспользуется правом вето, но депутаты могут его преодолеть. Также ожидается, что в ближайшее время она выступит со специальной речью. Голосование вновь сопровождалось массовыми акциями протеста, полиция применила слезоточивый газ и водометы. Протестующие бросали в полицейских бутылки.

Авторы предложения говорят, что их вдохновил закон США 1938 года, призванный защитить американцев от нацистской пропаганды. «Граждане Грузии имеют право знать, чьи интересы и деньги стоят за субъектами, участвующими в принятии политических решений», — пояснил спикер парламента Шалва Папуашвили.

Однако, по мнению критиков, он больше напоминает закон, принятый в России более десяти лет назад. Кампания против «иностранных агентов» была основным инструментом путинского режима для постепенного закручивания гаек, удушения гражданского общества и, наконец, в начале вторжения в Украину ликвидации всех критически настроенных СМИ и неправительственных организаций.

Поэтому новое грузинское законодательство подвергается резкой критике не только со стороны оппозиции, ученых, профсоюзов, художников и СМИ, но и со стороны американской дипломатии и Европейского союза. Есть опасения, что страна с населением 3,7 млн человек движется к авторитаризму. «Это доказательство того, что демократия в Грузии приходит в упадок», — цитирует Jam News слова сенатора США Джин Шахин.

Принятие закона также, скорее всего, значительно усложнит путь в ЕС, так как прямо противоречит условиям предоставления статуса страны-кандидата. По данным портала Eurasianet, возникает вопрос, намеренно ли правительство саботирует процесс евроинтеграции, которую, по опросам, поддерживают 80% населения страны.

Однако Брюссель и Вашингтон уже давно с тревогой следят за развитием событий в Грузии. Бывший прозападный президент Михаил Саакашвили находится за решеткой, адвокаты утверждают, что его отравили и, если его не выпустят на лечение за границу, он не доживет до конца своего шестилетнего срока. В мае прошлого года руководитель оппозиционного телевидения Ника Гварамия также был заключен в тюрьму по политически мотивированному делу.

Правящую партию «Грузинская мечта» контролирует миллиардер Бидзина Иванишвили, сколотивший состояние во времена распада СССР и имеющий связи в России. Оппозиция раздроблена, постоянно усиливается давление на оппозиционные СМИ. Позиция правительства в отношении войны в Украине также вызывает вопросы. Грузия не присоединилась к западным санкциям, более того, подсанкционные товары с Запада тайно идут через Грузию в Россию. Москву это устраивает, и российские власти неоднократно хвалили Грузию за ее «правильную и объективную» позицию.

Источник: idnes.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь

Актуальное:

— Как изменились цены на продукты в Чехии за год? Сравнение цен в чешских магазинах 2023

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

— Telegram

— Facebook

— Instagram

— Вступите в группу Facebook