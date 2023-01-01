Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Политика
Грузия идет по стопам России, новый закон об иноагентах закрывает ей путь в Европу

Грузия идет по стопам России, новый закон об иноагентах закрывает ей путь в Европу

Партнер рубрики:
Новости 420on
08 марта
08:47
364
​Массовые демонстрации в центре Тбилиси и обеспокоенность Запада были вызваны новым законом, одобренным грузинским парламентом 7 марта. Законодательство об «агентах иностранного влияния» разительно напоминает меры, которыми путинский режим в России постепенно устранял всех своих критиков.

Грузия идет по стопам России, новый закон об иноагентах закрывает ей путь в Европу

6 марта противники власти устроили в Тбилиси беспорядки перед зданием парламента, полиция арестовала десятки человек.

«Я открыто прошу вас! Приходите в парламент в максимальном количестве и заявите о себе! Мы делаем то, что можем, но решающее значение имеет единство!» — призвала депутат от национальной оппозиции Ана Нацвлишвили, когда ее вынудили покинуть заседание комиссии по законодательным вопросам.

Страсти разгорелись из-за законопроекта, который требовал от всех некоммерческих организаций и СМИ, хотя бы на 20% финансируемых из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве «агентов иностранного влияния». Список будет вестись Министерством юстиции и содержать данные о доходах и расходах. Тем, кто не подчинится, грозит крупный штраф или до пяти лет лишения свободы.

Предложение поступило от правящей партии «Народная власть», антизападного движения, представители которого говорят, что США и ЕС посягают на суверенитет Грузии и пытаются втянуть страну в войну. Закон также имеет поддержку главной правительственной партии «Грузинская мечта», поэтому 7 марта депутаты одобрили его в первом чтении.

Президент Саломе Зурабишвили дала понять, что воспользуется правом вето, но депутаты могут его преодолеть. Также ожидается, что в ближайшее время она выступит со специальной речью. Голосование вновь сопровождалось массовыми акциями протеста, полиция применила слезоточивый газ и водометы. Протестующие бросали в полицейских бутылки.

Авторы предложения говорят, что их вдохновил закон США 1938 года, призванный защитить американцев от нацистской пропаганды. «Граждане Грузии имеют право знать, чьи интересы и деньги стоят за субъектами, участвующими в принятии политических решений», — пояснил спикер парламента Шалва Папуашвили.

Однако, по мнению критиков, он больше напоминает закон, принятый в России более десяти лет назад. Кампания против «иностранных агентов» была основным инструментом путинского режима для постепенного закручивания гаек, удушения гражданского общества и, наконец, в начале вторжения в Украину ликвидации всех критически настроенных СМИ и неправительственных организаций.

Поэтому новое грузинское законодательство подвергается резкой критике не только со стороны оппозиции, ученых, профсоюзов, художников и СМИ, но и со стороны американской дипломатии и Европейского союза. Есть опасения, что страна с населением 3,7 млн человек движется к авторитаризму. «Это доказательство того, что демократия в Грузии приходит в упадок», — цитирует Jam News слова сенатора США Джин Шахин.

Принятие закона также, скорее всего, значительно усложнит путь в ЕС, так как прямо противоречит условиям предоставления статуса страны-кандидата. По данным портала Eurasianet, возникает вопрос, намеренно ли правительство саботирует процесс евроинтеграции, которую, по опросам, поддерживают 80% населения страны.

Однако Брюссель и Вашингтон уже давно с тревогой следят за развитием событий в Грузии. Бывший прозападный президент Михаил Саакашвили находится за решеткой, адвокаты утверждают, что его отравили и, если его не выпустят на лечение за границу, он не доживет до конца своего шестилетнего срока. В мае прошлого года руководитель оппозиционного телевидения Ника Гварамия также был заключен в тюрьму по политически мотивированному делу.

Правящую партию «Грузинская мечта» контролирует миллиардер Бидзина Иванишвили, сколотивший состояние во времена распада СССР и имеющий связи в России. Оппозиция раздроблена, постоянно усиливается давление на оппозиционные СМИ. Позиция правительства в отношении войны в Украине также вызывает вопросы. Грузия не присоединилась к западным санкциям, более того, подсанкционные товары с Запада тайно идут через Грузию в Россию. Москву это устраивает, и российские власти неоднократно хвалили Грузию за ее «правильную и объективную» позицию.

Источник: idnes.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь

 

Актуальное:

Как изменились цены на продукты в Чехии за год? Сравнение цен в чешских магазинах 2023

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook



читайте по теме
Assets
08 марта
14:37
4618
Жизнь
«Дайте мне права, а не подарки». 8 марта — как принято поздравлять женщин в Чехии?
Assets
08 марта
10:09
577
Общество
Два убийства и самоубийство в Чехии: отец, мать и дочь найдены мертвыми
Assets
08 марта
08:16
337
Экономика
За атакой на «Северный поток» стоит проукраинская группировка, утверждает разведка США
Assets
07 марта
19:16
1120
Политика
Петр Павел: разговаривать с российским руководством сейчас практически невозможно
Последние новости:
Assets
08 марта
10:09
577
Общество
Два убийства и самоубийство в Чехии: отец, мать и дочь найдены мертвыми
Assets
08 марта
08:16
337
Экономика
За атакой на «Северный поток» стоит проукраинская группировка, утверждает разведка США
Assets
07 марта
19:16
1120
Политика
Петр Павел: разговаривать с российским руководством сейчас практически невозможно
Assets
07 марта
16:45
2148
Экономика
Чешские компании планируют массовый набор персонала
Assets
07 марта
14:21
1425
Общество
Спорную Bandera party в Чехии переименовали
Assets
07 марта
11:56
1123
Общество
Правительство Чехии планирует прекратить бесплатную аренду земли для россиян
Assets
07 марта
11:12
1290
Общество
Чистокровный английский жеребец был украден из конюшни в Чехии. Он принадлежит Кадырову
Assets
07 марта
08:37
1485
Политика
Петр Павел признался, что больше не будет баллотироваться на пост президента
Assets
06 марта
19:19
1921
Общество
Пешеходы в Чехии не пропустили на переходе машину скорой помощи
Assets
06 марта
18:11
2192
Общество
Склад с алкоголем в загородной резиденции президента Чехии оказался почти пустым


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
недвижимость
дети
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес