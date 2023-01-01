Милош Земан покинул свой пост. Чехия на полдня осталась без президента

​Милош Земан завершил свой десятилетний президентский срок в полночь в среду, 8 марта. Формально Чехия остается страной без президента до 9 марта, примерно до 14:00, когда в должность вступит новый глава государства Петр Павел.

В эти 14 часов президентскими полномочиями обладают остальные высшие конституционные должностные лица — премьер-министр Петр Фиала, председатель Сената Милош Выстрчил и глава Палаты депутатов Маркета Пекарова-Адамова.

Одновременно с окончанием полномочий Земана в полночь под музыку замковой гвардии был торжественно снят президентский штандарт, а главные парадные ворота, ведущие на территорию Пражского Града, заперты в знак того, что Пражский Град пустует.

Ворота снова откроются незадолго до полудня, когда Павел и его жена Ева пройдут через них, чтобы пообедать с уходящей парой Милошем Земаном и его женой Иваной в Золотой гостиной. Во время обеда уходящий глава государства передаст своему преемнику ключ от Палаты чешских королевских регалий.

Избранный президент Петр Павел официально вступит в должность вскоре после 14.00, приняв присягу во время примерно 45-минутной церемонии инаугурации во Владиславском зале Пражского Града. После этого, в качестве нового президента, он поприветствует граждан с балкона в третьем дворе замка, возложит цветы к статуе Т.Г. Масарика на Градчанской площади и посетит мессу и концерт филармонического оркестра в соборе Св. Вита.

Публика сможет наблюдать за ходом всего дня прямо в замке на больших экранах, которые будут расположены в третьем внутреннем дворе и на Градчанской площади.

В ближайшие дни Павел вступит в должность в полном объеме и отправится в свою первую зарубежную поездку — традиционно в Словакию.

В первые недели своего пребывания на посту Павел намерен работать из Гржановского дворца, который он использует с момента своего избрания. В резиденцию чешских королей он переедет только после того, как завершится проверка помещений замка на предмет прослушки.

Источник: novinky.cz

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