Западная разведка знала, кто стоит за саботажем «Северного потока», но держала это в секрете из-за Украины

Западные спецслужбы знали, кто стоит за взрывом газопровода «Северный поток» на дне Балтийского моря. Но они решили сохранить это в секрете, чтобы защитить Украину, сообщает британская газета The Times. Диверсию спланировал влиятельный человек из Украины, не имеющий связей с президентом Владимиром Зеленским.

Подробности неназванные скандинавские дипломаты узнали уже через неделю после диверсии. Но им сказали держать детали при себе. Имя ответственного лица, способного профинансировать дорогостоящую операцию, якобы несколько месяцев крутилось в новостных кругах.

Предполагается, что это человек, не имеющий никаких связей с президентом Владимиром Зеленским. По этой же причине Киев сопротивляется утверждениям о том, что он имеет какое-либо отношение к подрыву «Северного потока». У этого влиятельного человека, по словам информаторов, были средства, чтобы нанять элитных дайверов, оформить поддельные паспорта, найти яхту и пр.

Как сообщает Times, Запад решил не разглашать личность этого человека, чтобы защитить Украину от публичного спора с Германией по поводу газопровода «Северный поток», соединяющего ее с Россией.

«Идея того, что украинцы проехали через Польшу на автомобиле, начиненном взрывчаткой, для нападения на газопровод с территории Германии, вызвала бы раздражение немецкой общественности и приободрило противников канцлера Олафа Шольца, которые оказывают на него давление, чтобы он прекратил военную помощь Украине», — говорится в статье.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в среду, что Украина никоим образом не причастна к взрыву российских газопроводов. Однако вера в то, что украинский спецназ сможет провести такую ​​операцию, по его словам, является своего рода комплиментом.

Источник: novinky.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь

Актуальное:

— Как изменились цены на продукты в Чехии за год? Сравнение цен в чешских магазинах 2023

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

— Telegram

— Facebook

— Instagram

— Вступите в группу Facebook