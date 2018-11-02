Западная разведка знала, кто стоит за саботажем «Северного потока». Они держали это в секрете из-за Украины

Подробности неназванные скандинавские дипломаты узнали уже через неделю после теракта. Но им сказали держать детали при себе. Имя ответственного лица, способного профинансировать дорогостоящую операцию, якобы несколько месяцев крутилось в новостных кругах.
Предполагается, что это человек, не имеющий никаких связей с президентом Владимиром Зеленским. По этой же причине Киев сопротивляется утверждениям о том, что он имеет какое-либо отношение к «Северному потоку». Однако у этого влиятельного человека, по словам информаторов, были средства, чтобы нанять элитных дайверов, оформить поддельные паспорта, найти яхту и пр.
Однако, как сообщает Times, Запад решил не разглашать личность этого человека, чтобы защитить Украину от публичного спора с Германией по поводу газопровода «Северный поток», соединяющего ее с Россией.
"Идея того, что украинцы проедут через Польшу на автомобиле, начиненном взрывчаткой, для нападения на газопровод с территории Германии, вызовет раздражение немецкой общественности и приободрит противников канцлера Олафа Шольца, которые оказывают на него давление, чтобы он прекратил военную помощь Украине", - говорится в статье.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил в среду, что Украина никоим образом не причастна к взрыву российских газопроводов. Однако вера в то, что украинский спецназ сможет провести такую операцию, на самом деле, по его словам, является своего рода комплиментом.
Источник: novinky.cz
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