Инаугурация нового президента Чешской Республики

​Петр Павел официально стал новым президентом Чехии после принесения присяги в четверг, 9 марта. Второй срок нынешнего президента Милоша Земана истек в полночь, 8 марта.

Петр Павел прибыл в Пражский Град незадолго до полудня, после чего состоялся обед с Земаном. В 14:00 началось совместное заседание обеих палат парламента. Около 14:15 Петр Павел приложил руку к Конституции Чехии и принял присягу.

«Я обещаю верность Чехии. Я обещаю соблюдать его Конституцию и законы. Я клянусь своей честью, что буду занимать свой пост в интересах всего народа и в меру своих знаний и совести», — сказал он.

Последовали долгие и громкие аплодисменты. Затем прозвучал национальный гимн. В то же время с Петршина прогремел 21 залп из четырех противотанковых орудий. Они должны были точно попасть в ноты гимна. В это же время над Пражским Градом был поднят президентский штандарт.

«Вначале мы сформировали небольшую команду, постепенно она стала более широкой командой и растущим числом сторонников во всех регионах и соотечественников за границей, до января этого года я стоял перед полными площадями в Богемии, Силезии и Моравии. Вы пришли на избирательные участки, чтобы сказать нет хаосу и открыть путь к совместному поиску решения. Благодаря вам мы можем внести свой вклад в возвращение политики ценностей. Благодаря вам правда снова победила», — сказал в своей речи новый президент Чехии Петр Павел.

«Я подчеркнул, что в основном буду работать на территории замка. Я продолжу ездить в регионы, чтобы лично убедиться и узнать, какие вопросы волнуют вас больше всего. Чтобы выслушать тех, кто чувствует, а иногда и справедливо считает, что их никто не слушает. И вместе с экспертами, правительством и парламентом буду искать решение», — продолжает Павел в своем первом выступлении.

Источник: novinky.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

— Telegram

— Facebook

— Instagram

— Вступите в группу Facebook