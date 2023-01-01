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В Чехии начинается новая эра — пишут мировые СМИ о новом президенте Чехии

В Чехии начинается новая эра — пишут мировые СМИ о новом президенте Чехии

Партнер рубрики:
Новости 420on
10 марта
09:35
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Новость о вступлении Петра Павела в должность президента Чешской Республики 9 марта появилась в ряде западных СМИ. Они напомнили о победе Павела над «популистом» Андреем Бабишем и уходе Милоша Земана, который, по их словам, расколол чешское общество.

В Чехии начинается новая эра — пишут мировые СМИ о новом президенте Чехии

Президентство Земана было подробно проанализировано польским информационным агентством PAP, которое также указало на изменение позиции бывшего президента по отношении к России после начала войны в Украине.

Вскоре после того, как Павел принес президентскую присягу в Пражском Граде, агентства Reuters, AP, AFP и Bloomberg опубликовали сообщения на эту тему. Затем тексты появились на сайтах The Washington Post и The Guardian, а также на сайте Radio France Internationale.

В сообщениях агентств говорилось о военном прошлом Павела, а в его политической программе подчеркивалась поддержка Украины и обещание работать над объединением общества. AFP назвало его героем войны, упомянув, в частности, операцию 1993 года, в ходе которой он помог спасти французских солдат из окружения сербов во время боснийской войны.

Неожиданный момент на инаугурации

AP также отмечает «неожиданный» момент инаугурации, когда Павел представил на балконе замка президентский штандарт, украденный в 2015 году группой Ztohoven. «Штандарт был украден с крыши замка арт-группой, которая заменила его мужским нижним бельем. Красные трусы должны были символизировать близкие отношения Земана с Россией и Китаем, а впоследствии стали символом критики его президентства», — сообщает AP.

«В оценках десятилетнего пребывания Земана на посту президента чаще всего указывается на то, что он способствовал резкому расколу в чешском обществе. Его обвиняют в том, что он вышел за рамки конституции или балансировал на грани», — пишет польское информационное агентство PAP. Оно также напомнило о резких высказываниях Земана в адрес политических оппонентов и журналистов. Земан был сторонником Вышеградской четверки, в которую наряду с Чехией входят Венгрия, Польша и Словакия и «политики по всем азимутам». По мнению критиков, это закончилось поддержкой России и Китая. Но затем Земан изменил свою позицию после вторжения России в Украину, добавляет PAP.

«У Чехии новый президент, и с ним она меняет свой политический курс», — написала на своем сайте австрийская газета Kurier.

Источник: novinky.cz

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