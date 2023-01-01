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Правительство Чехии отказалось «снизить свои аппетиты» по зарплате

Правительство Чехии отказалось «снизить свои аппетиты» по зарплате

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
10 марта
16:58
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Палата депутатов не будет обсуждать или утверждать предложение оппозиционного движения ANO о замораживании зарплат политиков на пять лет на внеочередном заседании. Повестка дня сегодня не была поддержана правящей коалицией, для принятия не хватило одного голоса. Кабинет министров намерен представить собственное решение.

Правительство Чехии отказалось «снизить свои аппетиты» по зарплате

Председатель движения Андрей Бабиш обвинил правительство в том, что оно разрешило повысить зарплаты чиновникам конституционной власти с начала этого года, в то время как пенсионерам cнизили валоризацию пенсий. Изменения в повестке дня заседания палаты заняли у депутатов около двух часов. 

Бабиш подсчитал, что с учетом повышения зарплат чиновников с июня до конца года он как депутат будет получать дополнительно 96 000 крон, в то время как пенсионеры на фоне общего обесценивания потеряют в среднем 7 000 крон. 

«Это аморально, что в то время, когда покупательная способность населения снижается, одной группе людей повышают зарплату», — сказал председатель ANO. Он упрекнул кабинет министров в том, что тот «пустил инфляцию на самотек», «экономит на людях» и «вгоняет страну в рекордные долги». Бабиш пожаловался, что другим законодателям разрешили спокойно заниматься бизнесом, в то время как ему в свое время пришлось перевести холдинг Agrofert в трастовые фонды.

Обсуждение предложения ANO поддержал Томио Окамура, лидер другого оппозиционного движения SPD. Он отметил, что коалиция даже не позволила обсудить аналогичное предложение SPD о замораживании зарплат политиков на четыре года. Согласно парламентскому протоколу, за принятие повестки программы проголосовали 70 из 140 присутствующих депутатов от оппозиции, остальные депутаты от правящих партий воздержались.

Бабиш напомнил, что средняя зарплата в прошлом году выросла до 43 350 крон в месяц, но реальная зарплата упала на 7,5%. У высшего политического руководства, судей и прокуроров зарплата выросла примерно на 12,7% по сравнению с прошлым годом. Зарплата рядовых членов парламента и сенаторов выросла на 11 600 крон, до 102 400 крон в месяц. Президент получает 341 200 крон, что на 38 500 крон больше, чем раньше. Самая низкая месячная зарплата судьи до вычета налогов превысила 100 000 крон, а самая низкая зарплата государственного прокурора — 90 000 крон. Также были увеличены компенсации политикам и судьям. Бабиш подсчитал, что доход обычного законодателя составляет около 155 000 крон в месяц.

«Солидарность должна распространяться на всех, а не на десять миллионов», —  сказал председатель ANO. Он снова указал на цены на питание в депутатской столовой и призвал к их повышению. «Я знаю, что вы все будете меня здесь ненавидеть, но мне все равно», — сказал он. 

По словам Бабиша, ненормально, что депутаты платят 12 крон за картофельный суп, 15 или 16 крон за чечевичный суп, 109 крон за жареный сыр и т.д. 

ANO внесла предложение в ноябре 2021 года, но оно до сих пор не обсуждалось. Поэтому ANO попросила провести внеочередное собрание.

 

Источник: ceskenoviny.cz

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