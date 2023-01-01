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После Украины мы объявим войну Европе, утверждает пропагандист Путина

После Украины мы объявим войну Европе, утверждает пропагандист Путина

Партнер рубрики:
Новости 420on
11 марта
16:55
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​Россия объявит войну Европе после окончания войны на Украине — заявил главный пропагандист Путина Владимир Соловьев в своем очередном ток-шоу. По его словам, Россия, которая уже год ведет войну на Украине и несет огромные потери, выйдет из войны с исключительным боевым опытом, и сможет бороться с истощенной Европой.

После Украины мы объявим войну Европе, утверждает пропагандист Путина

"Что будет дальше? После того, как мы разберемся с Украиной, наша армия, без сомнения, будет лучшей в мире и самой боеспособной», — сказал Соловьев в эфире Первого канала России, который является главным рупором кремлевского режима.

«И нам будет противостоять Европа и ее исчерпанные возможности военной техники и боевых возможностей», — добавил он.

В то же время сама Россия несет огромные потери солдат и ​​техники, особенно на востоке Украины, и в стране все чаще звучат голоса о том, что Путин продолжит дальнейшую мобилизацию.

По Соловьеву, наоборот, это должна быть Европа, отдельные армии которой теряют большинство профессиональных солдат, которые уже погибают на Украине.

Соловьев также считает, что России придется решать вопрос с остальной Европой после войны на Украине.

«Европа ведет себя так, что не оставляет нам другого выхода, кроме как прийти после конца Украины и спросить их: «Что вы делали?»», — пригрозил Соловьев, пока гости слушали его монолог.

Перечисляя, как России следует вести себя с Европой, Соловьев также назвал конкретных политиков — канцлера Германии Олафа Шольца и министра обороны Бориса Писториуса или нынешнего премьер-министра Великобритании Риши Сунака и его предшественника Бориса Джонсона.

«Взять Писториуса за шкирку, Шольца за нос, всю польскую банду и спросить у них: «Ну и что вы сделали?» Взять британцев, от Риши Сунака до Бориса Джонсона, встряхнуть их и сказать: «Что, что вы говорили?», — продолжил он.

Источник: novinky.cz

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