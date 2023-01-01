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Президент Чехии Петр Павел посетит Украину в апреле

Президент Чехии Петр Павел посетит Украину в апреле

Партнер рубрики:
Новости 420on
12 марта
18:35
372
Новый президент Чехии Петр Павел посетит Украину в апреле. Об этом он договорился со своим украинским коллегой Зеленским в воскресенье, 12 марта, сообщила пресс-секретарь Павла Маркета Ржегакова.

Президент Чехии Петр Павел посетит Украину в апреле

Петр Павел провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским через три дня после вступления в должность. Зеленский сообщил в Twitter, что они говорили об интеграции Украины в Евросоюз и договорились о дальнейшем сотрудничестве.

Пресс-секретарь президента Чехии сообщила, что Петр Павел и его украинский коллега договорились посетить Киев. Визит планируется в апреле, о чем уже заявил президент Чехии в день своей инаугурации в четверг, 9 марта.

По словам пресс-секретаря, Зеленский запросил телефонный звонок и был заинтересован в том, чтобы звонок состоялся как можно скорее после инаугурации в четверг. Он хотел поздравить Петра Павла со вступлением в должность.

"Они обсудили возможный визит президента Павла в Украину и договорились, что он состоится в апреле. Темой была также поддержка Чехией Украины в последующие месяцы», — добавила Ржегакова.

«Я разговаривал по телефону с президентом Павлом. Я поздравил его с официальной инаугурацией. Я обрисовал ситуацию на фронте и наши потребности в безопасности», — написал президент Украины в Twitter.

Он также высоко оценил поддержку, которую Украина получает от Чехии, а также других западных стран в борьбе с российской армией, которая год назад напала на соседнюю страну.

«Поддержка Чехии необходима для борьбы с российской агрессией», — написал Зеленский.

Источник: seznamzpravy.cz

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