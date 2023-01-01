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Зачем президент Чехии приехал в Польшу. Особые почести от Дуды

Зачем президент Чехии приехал в Польшу. Особые почести от Дуды

Партнер рубрики:
Новости 420on
16 марта
14:36
218
Польша является одним из ведущих сторонников Украины, подвергшейся нападению со стороны России.

Зачем президент Чехии приехал в Польшу. Особые почести от Дуды

Президент Чехии Петр Павел был принят сегодня, 16 марта, в Варшаве с традиционными воинскими почестями своим польским коллегой Анджеем Дудой. Павел и его супруга Ева прибыли в Президентский дворец в 11:00. В течение дня Павел также встретится с представителями польского парламента и чешского меньшинства. Визит в Польшу — это его вторая зарубежная поездка после инаугурации на прошлой неделе. Первую он совершил в Словакию 13 и 14 марта.

Если в Братиславу президентская чета отправилась на автомобиле, то в Варшаву из-за дальности расстояния они прилетели правительственным спецрейсом. По прибытии в президентский дворец Дуду и его супругу приветствовали перед прибывшим военным подразделением. Во время церемонии прозвучали национальные гимны обеих стран.

Затем последовала встреча двух президентских пар, личная встреча президентов, встреча национальных делегаций и пресс-конференция.

Павел отправился в Польшу всего через неделю после инаугурации. Он пообещал скорую поездку в случае избрания до выборов в ответ на заявления своего соперника-кандидата Андрея Бабиша, который поставил под сомнение возможную чешскую помощь Польше и странам Балтии в случае военного нападения. Он подтвердил свое намерение посетить Польшу после выборов, когда встретился с Дудой на конференции по безопасности в Мюнхене.

Ожидается, что чешский президент обсудит с Дудой войну в Украине в дополнение к взаимным отношениям. Польша является одним из ведущих сторонников страны, подвергшейся нападению со стороны России. Они также могут обсудить будущее Вышеградской четверки, в которую также входят Словакия и Венгрия. Павел неоднократно выражал сомнения в функциональности этого объединения. В настоящее время Чехия, Польша и Словакия имеют существенно разные взгляды на украинский конфликт, чем Венгрия. Однако Польша также давно подвергается критике за приверженность верховенству закона.

Во второй половине дня Павел возложит венок к могиле Неизвестного солдата и пообедает со спикером парламента Эльжбетой Витековой. Он также проведет переговоры с председателем Сената Польши Томашем Гродзким. У президента Чехии также запланирована встреча с соотечественниками в чешском посольстве на площади Вацлава Гавела и обед с Дудой.

Павел останется в Польше до пятницы, когда встретится с премьер-министром Матеушем Моравецким и посетит европейское пограничное агентство Frontex. Затем делегация вылетит в аэропорт Жешува на востоке страны. С начала войны в Украине аэропорт служит перевалочным пунктом для военной помощи, предоставляемой стране западными странами.

У первой леди есть отдельная программа. Она осмотрит Королевский замок вместе с женой Дуды, Агатой Корнхаузер-Дуда, а также они вместе пообедают, пока Павел будет находиться в Президентском дворце.

Источник: ceskenoviny.cz

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