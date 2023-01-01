Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина

Международный уголовный суд (ICC) в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного Кремля по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Суд начал уголовное преследование указанных лиц в связи с вторжением России в Украину, в частности из-за нападения на гражданскую инфраструктуру и похищения украинских детей с оккупированных территорий в Россию. Об этом говорится в опубликованном 17 марта заявлении ICC.

Международный уголовный суд ранее объявил, что возбудил судебное преследование нескольких человек по двум делам о военных преступлениях, связанных с вторжением России в Украину, сообщает The New York Times.

Россия не признает юрисдикцию ICC, а руководство страны отрицает совершение военных преступлений на Украине.

Источник: ceskenoviny.cz

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