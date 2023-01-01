​Проукраинская группа, участвовавшая в уничтожении трех из четырех веток газопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2», говорила между собой на чешском или польском языке, утверждает свидетель.

Об этом со ссылкой на источники, близкие к Федеральному уголовному бюро (BKA), сообщает еженедельник Der Spiegel.

Яхта «Андромеда», которую подозреваемые арендовали в Ростоке (Германия) за 3 000 евро (71 850 крон) на неделю, по пути к месту диверсии остановилась в порту Вик на балтийском острове Рюген.

Один из менеджеров гавани говорит, что заметил группу людей прошлой осенью. Они были одеты как обычные яхтсмены. Их речь показалась ему похожей на чешскую или польскую. Очевидно, они закупали припасы для следующего путешествия: они несли на борт пакеты с покупками из местного супермаркета. Он не может вспомнить точную дату. Однако он уверен, что видел нескольких мужчин и одну женщину, сообщает журнал.

Это число согласуется с утверждениями американской газеты New York Times, немецкого телевидения ARD и еженедельника Die Zeit, которые заявили, что в операции участвовали пять мужчин (капитан, два водолаза и два их помощника) и женщина-врач.

Сомнения по поводу этой версии высказываются как в США, так и в Германии. Сеймур Херш, легенда среди американских журналистов-расследователей, который в последнее время также подвергается критике за работу с источниками, назвал «историю о проукраинской группе сокрытием, полной выдумкой по заказу Белого дома, которую любой фактчекер разнесет в клочья».

В начале февраля Херш, ссылаясь на инсайдерские источники в правительственных кругах и разведывательном сообществе, написал, что диверсия была спланирована ЦРУ и осуществлена ВМС США по прямому указанию президента США Джо Байдена. Его утверждения были отвергнуты Белым домом, ЦРУ и Госдепартаментом Норвегии.

Немецкий еженедельник Der Stern также считает, что подозрения были намеренно направлены в другое русло. «Андромеда» якобы была арендована польской компанией с прослеживаемым украинским владельцем — ни один профессионал не осмелился бы оставить такой след. Следы взрывчатки на столе в капитанской каюте также выглядят по-дилетантски, отметил он.

Источник: novinky.cz

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