Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Политика
Подозреваемые в атаке на «Северный поток» могли говорить по-чешски

Подозреваемые в атаке на «Северный поток» могли говорить по-чешски

Партнер рубрики:
Новости 420on
21 марта
09:06
718
​Проукраинская группа, участвовавшая в уничтожении трех из четырех веток газопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2», говорила между собой на чешском или польском языке, утверждает свидетель.

Подозреваемые в атаке на «Северный поток» могли говорить по-чешски

Об этом со ссылкой на источники, близкие к Федеральному уголовному бюро (BKA), сообщает еженедельник Der Spiegel.

Яхта «Андромеда», которую подозреваемые арендовали в Ростоке (Германия) за 3 000 евро (71 850 крон) на неделю, по пути к месту диверсии остановилась в порту Вик на балтийском острове Рюген.

Один из менеджеров гавани говорит, что заметил группу людей прошлой осенью. Они были одеты как обычные яхтсмены. Их речь показалась ему похожей на чешскую или польскую. Очевидно, они закупали припасы для следующего путешествия: они несли на борт пакеты с покупками из местного супермаркета. Он не может вспомнить точную дату. Однако он уверен, что видел нескольких мужчин и одну женщину, сообщает журнал.

Это число согласуется с утверждениями американской газеты New York Times, немецкого телевидения ARD и еженедельника Die Zeit, которые заявили, что в операции участвовали пять мужчин (капитан, два водолаза и два их помощника) и женщина-врач.

Сомнения по поводу этой версии высказываются как в США, так и в Германии. Сеймур Херш, легенда среди американских журналистов-расследователей, который в последнее время также подвергается критике за работу с источниками, назвал «историю о проукраинской группе сокрытием, полной выдумкой по заказу Белого дома, которую любой фактчекер разнесет в клочья».

В начале февраля Херш, ссылаясь на инсайдерские источники в правительственных кругах и разведывательном сообществе, написал, что диверсия была спланирована ЦРУ и осуществлена ВМС США по прямому указанию президента США Джо Байдена. Его утверждения были отвергнуты Белым домом, ЦРУ и Госдепартаментом Норвегии.

Немецкий еженедельник Der Stern также считает, что подозрения были намеренно направлены в другое русло. «Андромеда» якобы была арендована польской компанией с прослеживаемым украинским владельцем — ни один профессионал не осмелился бы оставить такой след. Следы взрывчатки на столе в капитанской каюте также выглядят по-дилетантски, отметил он.

Источник: novinky.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

 

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook

 

 

 



читайте по теме
Assets
21 марта
09:51
319
Жизнь
Новый индекс счастья. Чехия на 18-м месте, Украина — на 92-м
Assets
20 марта
15:27
4262
Общество
Неужели россиянам и белорусам с двойным гражданством тоже перестанут выдавать чешские визы?
Assets
20 марта
12:30
1496
Общество
Чешские СМИ: Верх цинизма — что Путин забыл в Мариуполе и зачем туда внезапно поехал?
Assets
17 марта
16:35
3496
Политика
Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина
Последние новости:
Assets
21 марта
12:48
276
Общество
20 градусов тепла в Чехии и не только. Весна в Европе не даст расслабиться
Assets
20 марта
18:03
1585
Общество
«Самое страшное — запах». Женщина из Праги превратила жизнь соседей в кошмар
Assets
20 марта
17:08
1627
Общество
В реке Влтаве нашли труп — будет вскрытие
Assets
20 марта
16:40
509
Общество
ВИДЕО: Чем бы дитя ни тешилось! Пьяный чех нашел развлечение — поджигать мусорные баки в парке
Assets
20 марта
15:27
4262
Общество
Неужели россиянам и белорусам с двойным гражданством тоже перестанут выдавать чешские визы?
Assets
20 марта
13:23
1201
Общество
Еще один чех погиб в Украине
Assets
20 марта
12:41
2837
Экономика
План спасения провалился. После Credit Suisse акции европейских банков летят вниз
Assets
20 марта
12:30
1496
Общество
Чешские СМИ: Верх цинизма — что Путин забыл в Мариуполе и зачем туда внезапно поехал?
Assets
20 марта
09:14
3279
Общество
Родители в Чехии уехали на вечеринку. Брошенный ребенок задохнулся
Assets
19 марта
20:16
1703
Общество
Шимпанзе в чешском зоопарке выломали дверь и убежали


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
недвижимость
дети
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес