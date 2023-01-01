«Германия сыграет решающую роль». У президента Чехии важные дела в Берлине

О чем говорил Петр Павел со своим коллегой в Берлине?

«Мы пишем новую главу в европейской истории, и Германия может сыграть решающую роль», — заявил чешский президент во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Берлине.

Штайнмайер поблагодарил Чешскую Республику за руководство многонациональной боевой группой НАТО в Словакии. Оба согласились, что Чешская Республика и Германия едины в Европейском союзе и НАТО.

«Вы не пробыли на своем посту и двух недель, а уже совершаете визит. Это показывает, насколько тесным является наше партнерство. Наши страны связывает глубокая дружба, наши отношения многогранны. Мы хотим развивать тесные связи», — подчеркнул президент Германии.

Германия — это третья страна, которую Павел посетил в качестве президента. Его первым официальным визитом традиционно стала поездка в Словакию, за которой последовал визит в Польшу.

По словам Павела, чешско-германские отношения находятся на высоком уровне не только между президентами, но и между министрами, городами, общественными организациями и самими гражданами. «Раз в год мы будем встречаться на основе отчетов наших правительств, чтобы проанализировать и сказать, что мы можем сделать для улучшения нашего сотрудничества», — сказал он.

Штайнмайер и Павел говорили в первую очередь о российской агрессии в Украине. Они согласились продолжать поддерживать Украину. «Мы начинаем, так сказать, писать новую главу европейской истории, и Германия может сыграть решающую роль», — отметил Павел.

Президенты также заявили, что они не искали темы, по которым у них были бы разные мнения. «Если бы мы сказали, что у союзников по всем вопросам одинаковое мнение, это было бы лицемерием», —отметил Павел.

«Мы выполняем свои обязательства не только в рамках НАТО, но и в рамках ЕС», — подчеркнул чешский президент.

По прибытии в замок Бельвю Павела и его супругу Еву встретили Штайнмайер и его жена Эльке Бюденбендер. Затем последовал прием главы чешского государства с воинскими почестями. Оба государственных деятеля прослушали гимны обеих стран, после чего Павел подписал книгу памяти.

Во время своего визита президент Чехии также встретился в чешском посольстве с бывшим федеральным президентом Йоахимом Гауком. Вечером у него запланирована встреча с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Он также посетит мемориал Берлинской стены и встретится с соотечественниками и экспертами из оппозиционной консервативной Христианско-демократической партии.

Источник: novinky.cz

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