Чешские СМИ: Парадокс, но Трамп снова у руля? К каким ужасным последствиям стоит готовиться Украине и ЕС

Если черный сценарий осуществится и Трамп победит в выборах, это может представлять серьезную опасность для Украины с точки зрения общего исхода войны. Если Трамп выполнит свои угрозы и заблокирует дальнейшую военную помощь Украине, раздираемая войной страна возможно проиграет, преступная власть РФ будет диктовать условия «мира» по-своему, а через некоторое время, после необходимого пополнения своих сил, она вернется в Украину в качестве оккупанта.

Дональд Трамп снова на слуху: сегодня он опасается возможного ареста из-за скандала с порнозвездой Сторми Дэниелс, а еще совсем недавно выступил с угрозой прекратить военную помощь Украине и тем самым предотвратить третью мировую войну при условии, что он станет следующим президентом США в 2024 году. Самое страшное, что вероятность такого исхода есть.

Бывший президент США Дональд Трамп так же желает стать еще и следующим президентом, а скандал вокруг своей политической фигуры пытается использовать себе на благо.

Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг начал расследование в отношении фирмы Трампа на предмет возможных финансовых преступлений. Трамп неоднократно становился объектом расследований. В том числе, по подозрению в налоговых махинациях и нарушениях законов о финансировании избирательных кампаний.

Cейчас силы безопасности в Нью-Йорке готовятся к возможному предъявлению обвинений и аресту бывшего президента США Дональда Трампа в связи с предполагаемой фальсификацией финансовой отчетности в связи с выплатой денег порнозвезде Сторми Дэниелс «за молчание». Трамп сам объявил о своем возможном аресте сегодня, во вторник, но пока неясно, произойдет ли это.

Однако вернемся к сказанному им ранее. Новое предвыборное обещание Трампа заключается в том, что он прекратит поставки военной помощи в Украину. Хотя многие зарубежные комментаторы уже успели списать Трампа со счетов, на самом деле, Трамп вполне может перевернуть ситуацию с ног на голову на следующих президентских выборах в 2025 году. О том свидетельствуют результаты недавнего опроса, который показал, что Трамп получил 60% голосов от консервативных республиканцев, то есть тех, кто в той или иной степени не поддерживает поставку оружия Украине. Соперник Трампа, Рон Десантис, в вышеупомянутом опросе получил только 20%.

Что показывает этот опрос? Несправедливо списанный со счетов Трамп вполне может стать фаворитом Республиканской партии на пост следующего президента США, а также фаворитом на победу в целом. В стране неограниченных возможностей Трамп может разжечь патриотические настроения, воплощенные в знакомом лозунге America First — «Америка прежде всего», в условиях затянувшейся войны, и он может указать на то, что война в Украине — не война американцев.

В любом случае, атмосфера в США может резко измениться в 2024 году, когда война, скорее всего, все еще будет бушевать. В связи с этим может снизиться и поддержка военной помощи Украине, хотя республиканцы разделились по этому вопросу. Одна часть хочет продолжать поставлять Украине системы вооружения, хотя, возможно, в более ограниченном объеме, чем раньше; другая, консервативная часть, как мы уже говорили, выступает против. Часть Республиканской партии настаивает на том, чтобы Десантис стал фаворитом. Однако это будет большой труд, потому что позиции губернатора Флориды пока что не растут, а скорее слабеют.

Трамп копает себе яму

План Трампа может дорого обойтись ему в политическом плане, поскольку весь гнев и недовольство западного сообщества будут обращены на него, что окажет сильное давление на политика-республиканца и заставит его отказаться от своего решения. Мы сможем рассуждать более здраво осенью 2024 года, который станет возможным переломным годом с точки зрения дальнейшего развития ситуации в Украине.

Источник: ctidoma.cz, idnes.cz, novinky.cz

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