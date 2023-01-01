Чешские СМИ: РФ грозит войной ЮАР, если там схватят Путина. Тяжелый выбор

Владимир Путин в августе этого года должен принять участие в саммите BRICS, который будет проходить в ЮАР. Арест Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) будет равносилен объявлению войны, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Правительство ЮАР сейчас решает вопрос, связанный с ордером на арест президента России Владимира Путина, выданным Международным уголовным судом (МУС) в Гааге на прошлой неделе. В августе российский президент должен посетить саммит экономической группы БРИКС в Южной Африке, которая находится под юрисдикцией МУС.

Об этом, ссылаясь на министра иностранных дел ЮАР Наледи Пандору, сообщает британская BBC.

По словам Пандоры, этот вопрос также необходимо будет обсудить с Россией, бывший президент которой Дмитрий Медведев заявил, что любая попытка арестовать Путина будет равносильна объявлению войны Москве.

ЮАР является одной из 120 стран мира, которые обязаны задерживать любого человека с ордером на арест МУС при въезде на их территорию. На прошлой неделе Гаагский суд выдал такой ордер против Путина и доверенного лица Кремля Марии Львовой-Беловой в связи с похищением украинских детей с оккупированных территорий в Россию.

«Южная Африка должна будет рассмотреть текущие положения нашего законодательства. Мы также должны будем обсудить ситуацию как правительство, а также с нашими коллегами в России, а затем определить дальнейшие действия», — сказал министр Пандора в интервью государственной вещательной компании SABC.

ЮАР заняла нейтральную позицию в отношении вторжения России в Украину, отвергнув призывы Запада осудить действия Москвы, с которой она поддерживает тесные отношения.

Министерство иностранных дел России ответило на выдачу ордера на арест, заявив, что он не имеет никакого значения и что нет никаких обязательств перед МУС. Суд в Гааге признан более чем 120 странами.

В августе Путин должен посетить саммит БРИКС в Южной Африке, членами которого, помимо ЮАР и России, являются Китай, Индия и Бразилия. С начала российского вторжения в Украину в феврале прошлого года президент РФ посетил всего восемь стран, ни одна из которых не находится под юрисдикцией МУС.

В 2015 году Южная Африка подверглась критике за то, что позволила тогдашнему президенту Судана Умару Баширу покинуть свою территорию без задержания, несмотря на международный ордер на арест. В то время Башир находился в стране для участия в саммите Африканского союза. Правительство ЮАР утверждало, что он защищен дипломатическим иммунитетом.

В то время суд Претории издал временное постановление на время пребывания Башира на саммите, запрещающее властям разрешить ему покинуть территорию ЮАР до тех пор, пока суд не вынесет решение о его аресте. Но заседание суда было отложено, а тем временем самолет президента покинул страну. Через несколько часов после отъезда Башира Верховный суд все-таки вынес решение о его аресте.

Источник: novinky.cz

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