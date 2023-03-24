Чешские СМИ: Лучше танк из музея, чем никакой. Путин выкручивается из последних сил

​«Даже устаревший танк может быть полезнее, чем никакой, но у этих танков нет дальномеров и баллистических компьютеров, не говоря уже о системе управления огнем. У них примитивные прицелы. У них также отсутствует надлежащая стабилизация орудия», — считают эксперты CIT.

Россия забирает старые советские танки Т-54 и Т-55 со складов на Дальнем Востоке и, по всей видимости, направляет их к линии фронта в Украине, сообщила Русская служба Би-би-си, ссылаясь на изображения и видеоматериалы в социальных сетях. На них видно, как десятки танков перевозятся по железной дороге.

Танк Т-54 был принят на вооружение СССР в 1947 году, а его усовершенствованный вариант Т-55 — в 1958 году. Это был самый популярный танк в истории, причем лицензионное производство велось и в коммунистической Чехословакии.

Аналитики из Conflict Intelligence Team (CIT) говорят, что танки Т-62М были отправлены с той же базы в городе Арсеньеве Приморского края на украинское поле боя в прошлом году, но это первый случай, когда танки Т-54/Т-55 были взяты из резерва.

«Даже устаревший танк может быть полезнее, чем никакой, но у этих танков нет дальномеров и баллистических компьютеров, не говоря уже о системе управления огнем. У них примитивные прицелы. У них также отсутствует надлежащая стабилизация орудия для удержания цели в движении», — считают эксперты CIT.

По их словам, трудно понять, для чего российские войска могут использовать такие устаревшие танки. Их нынешнее использование свидетельствует о серьезных проблемах в обеспечении российских войск бронетехникой.

Как западные танки могут изменить ситуацию в Украине

Украинское командование утверждает, что за 13 месяцев войны против Украины Россия уже потеряла 3 557 танков.

Би-би-си на своем русскоязычном сайте напомнила, что украинская сторона использовала в войне словенские танки М-55С, которые являются модернизированной версией Т-55. Но они оснащены новой пушкой, которая близка к современным танковым орудиям.

«Война в Украине — это конфликт, в котором количество имеет значение, поэтому в России могут отправлять на фронт едва обученных мобилизованных солдат и танки 50-х годов. В этой логике танк — это машина с пушкой, которая может поддержать пехоту при атаке на укрепленные позиции», — написал комментатор Би-би-си.

Он признал, что отправка танков Т-54 и Т-55 на фронт может иметь смысл, поскольку мобилизованным солдатам гораздо легче освоить их, чем современные танки Т-72, Т-80 и Т-90. Они слишком сложны, чтобы доверить их людям, у которых есть лишь минимум времени, чтобы научиться управлять танками и стрелять из них. По всей вероятности, экипажи этих танков не будут состоять из профессионалов, а значит, потенциал машин не будет использован на 100%.

Источник: echo24.cz

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