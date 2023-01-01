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Чешские СМИ: Поднять из руин Украину обойдется дороже. На что уйдет больше всего денег?

Чешские СМИ: Поднять из руин Украину обойдется дороже. На что уйдет больше всего денег?

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
24 марта
17:04
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Об этом говорится в новом исследовании Всемирного банка (ВБ), ООН, Европейской комиссии (ЕК) и Украины, которое приводит агентство Reuters. Оценка охватывает годичный период с начала российского вторжения 24 февраля 2022 года.

Чешские СМИ: Поднять из руин Украину обойдется дороже. На что уйдет больше всего денег?

Восстановление экономики Украины после российского вторжения обойдется в 411 млрд долларов (девять триллионов крон). Предыдущая оценка, сделанная в сентябре прошлого года, предполагала расходы в размере 349 млрд долларов.

Она определяет прямой физический ущерб инфраструктуре и зданиям, воздействие на человеческие жизни и средства к существованию, а также затраты на «лучшую перестройку», заявили в ВБ.

Новый прогноз появился через день после того, как Международный валютный фонд (МВФ) сообщил, что его сотрудники согласовали с украинскими властями четырехлетний кредит в размере $15,6 млрд. 

«Энергетическая инфраструктура, жилье, критическая инфраструктура, экономика и гуманитарное разминирование — наши пять приоритетов на этот год», — приводятся в релизе слова премьер-министра Дениса Шмыгаля. Он добавил, что оценка не включает данные по территориям, которые сейчас оккупированы российскими войсками.

Согласно данным оперативной оценки, в этом году Украине потребуется $14 млрд для критически важных и приоритетных инвестиций в реконструкцию, а это $11 млрд сверх бюджета. На транспорт придется около 22%, на жилье — 17%, на энергетику — 11% и на сельское хозяйство — 7%.

Наибольший пропорциональный рост наблюдается в энергетическом секторе, где оценки ущерба в пять раз выше, чем в июне прошлого года, сообщил Всемирный банк, уточнив, что с начала вторжения он оказал Украине финансовую помощь на общую сумму $20,6 млрд.

Экономика Украины, по оценкам Всемирного банка, сократилась на 30 % в прошлом году. В конце прошлого года ВБ предполагал, что в этом году рост экономики может составить более 3%, но предупредил, что перспективы весьма неопределенны и будут зависеть от хода войны.

 

Источник: echo24.cz

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