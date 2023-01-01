То, что в РФ говорят украденным из Украины детям, ужасает. Премьер-министр Чехии ошеломлен

«Крайне мерзко. Это приближает Россию к худшим режимам прошлого», — заявил в пятницу утром премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Многие были вывезены из Украины в Россию после пребывания в лагере отдыха во время оккупации. Перед вывозом у многих родителей не спрашивали разрешения или добивались этого силовыми методами. На сайте «Дети войны», где родители могут заявить об исчезновении своего ребенка, ведется поиск 16 226 детей. По данным того же сайта, в Украину пока вернули только 308 детей.

«Ты больше не нужен своей маме»

Украинским детям, похищенным оккупационной администрацией в Россию, российские чиновники сказали, что родители от них отказались.

Это информационному агентству УНИАН рассказал мальчик из Херсонской области, один из 17 похищенных детей, которых, по словам благотворительной организации «Спасите Украину», удалось вернуть в Украину из России на этой неделе.

«Они сказали, что отвезут нас в Псков в интернат, где нас усыновят. Мы возразили, что наши родители от нас не отрекались. Но они настаивали, что это правда», — рассказал мальчик, чье заявление было опубликовано УНИАН.

Дети России?

«Я позвонил маме. Мама говорит директрисе лагеря: "Вы там с ума сошли, я ничего такого не говорила. Зачем детей обманываете?". А директриса ответила, что нас все равно не вернут, потому что мы дети России», — рассказал мальчик.

Мальчик также рассказал, что украинских детей, которые хорошо отзывались об украинских солдатах, били в лагерях.

«Мы сидели в зале, и кто-то крикнул "Слава Украине!». А кто-то другой ответил: "Героям слава!". Их куда-то увезли. Я не знаю, что с ними потом стало».





ЕС в ужасе от поведения РФ

На двухдневном саммите в Брюсселе лидеры ЕС решительно осудили совершение военных преступлений в Украине. Эмоции вызвала информация о депортации украинских детей в Россию. Премьер-министр Петр Фиала в пятницу назвал это «крайне мерзким», а глава Еврокомиссии рассматривает это как наследие самой мрачной истории.

В четверг страны подтвердили достигнутое ранее на этой неделе соглашение о совместном финансировании и закупке боеприпасов для Украины. Украина получит миллион артиллерийских орудий и дополнительные ракеты или ракеты дальнего действия, если это потребуется.

Со стороны высших политиков было заявлено, что они будут поддерживать Украину и ее народ столько, сколько потребуется.

Было высказано однозначное осуждение сообщений о том, что украинских детей разлучают с семьями и передают России.

«Крайне мерзко. Это приближает Россию к худшим режимам прошлого», — заявил в пятницу утром премьер-министр Чехии Петр Фиала. Он сказал, как из-за этого негодует Европейский совет, который в пятницу второй день заседает в Брюсселе.

«Мы готовы участвовать во всех шагах, которые предотвратят, защитят и приведут к наказанию тех, кто это делает. Это нечто крайне отвратное», — добавил он.

Также прозвучали резкие заявления от председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая сказала, что Союз работает с правозащитными организациями над поиском детей.

«Это ужасное напоминание о самых мрачных временах в нашей истории... депортировать детей. Это военное преступление», — сказала она, добавив, что, по имеющейся информации, речь идет о более чем 16 000 депортированных. Но в реальности их может быть гораздо больше. «Только 300 были возвращены»,— добавила она.

В совместном заявлении европейские политики призвали Россию немедленно обеспечить безопасное возвращение детей в Украину, а также осудили сексуальное насилие, совершенное в Украине.

Ранее в этом месяце Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного Кремля по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с депортацией украинских детей в Россию во время российского вторжения в Украину.

Источник: novinky.cz, 2 — novinky.cz

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