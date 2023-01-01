«Мне стыдно покупать суп за 12 крон», — Бабиш о депутатской столовой

​«У них есть два месяца отпуска, у них есть разные льготы сверх зарплаты, им оплачивают питание, услуги экспертов, жилье, машины, мобильные телефоны», — сказал бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш о доходе депутатов.

Глава движения ANO и бывший премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что он гордый популист, защищающий требования 2,4 млн человек.

"Правительство Фиалы ничего не делает с инфляцией, потому что правительством руководит антисоциальный министр финансов, а не премьер-министр, единственной повесткой дня которого является Украина", - сказал Бабиш в интервью газете Právo.

Бабиш также призвал сократить и заморозить зарплаты депутатов на пять лет, бороться с инфляцией и защитить пенсионеров. "Он лжет", - сказал депутат Марек Выборный об интервью Бабиша.

"У них достаточно высокие зарплаты. У меня, например, валовой доход 144 000 крон, я не состою ни в одном комитете, не получаю деньги за телефон, за офис, за жилье и т.д. Все вознаграждение депутатов непрозрачно", - сказал Бабиш, добавив, что в отличие от других депутатов он работает, сидит в зале и слушает, а другие все время сидят в своих кабинетах во время сессии и не слушают.

По мнению Бабиша, зарплата членов парламента в размере 200 000 крон достаточно высока. "У них есть два месяца отпуска, у них есть другие возможные льготы сверх их дохода, им оплачивают питание, услуги экспертов, жилье, машины, мобильные телефоны", - продолжает Бабиш, добавляя, что он пошел в политику не для себя, а для народа. "Не имеет значения, какой у меня доход. Я пришел в политику богатым, и это хорошо. Потому что причина идти в политику - делать что-то для людей, а не зарабатывать деньги", - добавил он.

На вопрос, должны ли богатые люди идти в политику, он ответил, что в основном это должны быть специалисты разных профессий. "Наше правительство оставило после себя низкий долг. Несмотря на то, что нам пришлось поддерживать занятость и предприятия при эпидемии коронавируса. Я справился с долгом, я был лучшим министром финансов. Я бы точно не отказался от ЕЕТ и эффективно привлек бы 980 миллиардов европейских фондов. Я бы разобрался с CEZ", - говорит Бабиш о том, как бы он справился с растущей инфляцией и растущим государственным долгом.

"Я бы сэкономил деньги в правительственной канцелярии. Я сократил расходы там на 30%. Теперь я бы точно сохранил двух министров: министра по законодательству и министра по науке. Министр по делам Европы Бек там тоже совершенно не нужен. Там много ненужных чиновников", - сказал он в интервью.

Глава ANO также пожаловался, что вокруг министров большое количество заместителей, советников и помощников из числа их коллег, которые неудачно баллотировались в нижнюю палату парламента. "У министра образования шестнадцать советников. Это просто кормушки, хотят все получать бесплатно, нанимают коллег по партии", - сказал Бабиш.

“И там у них есть картофельный суп за 12 крон и шницель за 95 крон. Депутаты парламента являются сотрудниками граждан и должны подавать пример, сказал Бабиш, добавив: "Пенсионеры пишут мне, чтобы рассказать, как у них дела, родители пишут мне, чтобы рассказать, что они не могут позволить себе обеды для своих детей, поэтому мне стыдно, что у меня есть суп за 12 крон".

Бабиш также пожаловался, что Петр Павел во время своего первого выступления назвал движение ANO популистами. "Он сказал, что нами движет популизм, но что мы, вероятно, не представляем фундаментальной угрозы", - сказал глава ANO, добавив, что он отступил на политическую обочину.

Мирослав Калоусек, бывший глава TOP 09 и экс-министр финансов, прокомментировал заявление Бабиша о том, что он был лучшим министром финансов и что его правительство оставило после себя низкий долг. По словам Калоусека, правительство Бабиша увеличило общий долг на 813 млрд крон. "Что является историческим рекордом для одного срока. Проблема в том, что правительство Фиала превзойдет этот рекорд на десятки процентов", - написал Калоусек в Twitter.

Источник: echo24.cz

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