Чешские СМИ: РФ выставила ядерные ракеты напоказ. В Сибири начались крупномасштабные военные учения

Ссылаясь на Министерство обороны России, информационное агентство Reutes сообщило, что это очередная попытка Москвы продемонстрировать свою ядерную мощь.
Всего в учениях принимают участие более 3 000 военнослужащих и около 300 единиц техники, говорится в заявлении Министерства обороны в социальной сети Telegram.
«В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2023 год комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Омского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с Новосибирским ракетным соединением, оснащенным ПГРК "Ярс"», — говорится в сообщении.
Источник: echo24.cz
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