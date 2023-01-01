Чешские СМИ: РФ выставила ядерные ракеты напоказ. В Сибири начались крупномасштабные военные учения

Чешские медиа обеспокоены тем, что Россия начала учения с использованием межконтинентальной баллистической ракетной системы «Ярс» и нескольких тысяч военнослужащих.

Фото: МОСКВА, Россия-7 мая 2021 года. Автономный пусковой механизм ракетно-стратегической системы "Ярс" на генеральной репетиции военного парада в честь Дня Победы на Красной площади Москвы



