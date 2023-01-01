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Чешские СМИ: РФ выставила ядерные ракеты напоказ. В Сибири начались крупномасштабные военные учения

Чешские СМИ: РФ выставила ядерные ракеты напоказ. В Сибири начались крупномасштабные военные учения

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
29 марта
13:17
229
Чешские медиа обеспокоены тем, что Россия начала учения с использованием межконтинентальной баллистической ракетной системы «Ярс» и нескольких тысяч военнослужащих.
Фото: МОСКВА, Россия-7 мая 2021 года. Автономный пусковой механизм ракетно-стратегической системы "Ярс" на генеральной репетиции военного парада в честь Дня Победы на Красной площади Москвы

Чешские СМИ: РФ выставила ядерные ракеты напоказ. В Сибири начались крупномасштабные военные учения

Ссылаясь на Министерство обороны России, информационное агентство Reutes сообщило, что это очередная попытка Москвы продемонстрировать свою ядерную мощь.

Всего в учениях принимают участие более 3 000 военнослужащих и около 300 единиц техники, говорится в заявлении Министерства обороны в социальной сети Telegram. 

«В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2023 год комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Омского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с Новосибирским ракетным соединением, оснащенным ПГРК "Ярс"», — говорится в сообщении.

 

Источник: echo24.cz

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