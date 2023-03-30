Москва внесла Венгрию в список недружественных стран. «Добро пожаловать в клуб!», — съязвил глава МИД Чехии

Включение Венгрии Евгений Станиславов, посол России в Будапеште, обосновал тем, что страна подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя.
Список недружественных стран был обнародован Москвой после того, как Европа выступила с санкциями, призванными нанести экономический ущерб России в отместку за ее вторжение в Украину. До этого момента в списке были только две страны — Соединенные Штаты и, что несколько любопытно, Чешская Республика после дела Врбетице.
И именно глава чешской дипломатии Ян Липавский прокомментировал новость вскоре после его публикации.
«Россия включила Венгрию в список "недружественных стран". Добро пожаловать в клуб, дорогие друзья! Мы готовы поделиться с вами своими ноу-хау, поскольку являемся одним из двух самых давних членов клуба», — написал Липавский в Твиттере.
Rusko zařadilo Maďarsko na svůj seznam „nikoli přátelských zemí“. Vítejte v klubu, milí přátelé! Jsme připraveni se s vámi podělit o naše know-how, neboť jsme jedním ze dvou nejdéle sloužících členů.— Jan Lipavský (@JanLipavsky) March 30, 2023
Источник: echo24.cz
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