Возмущающую реформу пенсий в Чехии откладывают, но рано радоваться

Представление пенсионной реформы общественности откладывается. Министерство труда и социальных дел (MPSV) неоднократно заявляло, что представит изменения в пенсионной системе к концу марта, но, похоже, появились трудности.

По мнению министерства, задержка в один месяц не столь существенна, так как реформу еще толком не обсудили.

«Пенсионная реформа будет представлена в конце марта, в планах ничего не изменилось. Законодательный процесс будет продолжаться в зависимости от срочности отдельных мер, так что некоторые из них могут быть введены уже в этом году», — сказала в первой половине марта Ева Давидова, пресс-секретарь MPSV.

Министерство уже пропустило сроки, и теперь основные изменения в пенсионной системе планируется представить в апреле.

«Мы сможем представить параметры предстоящей пенсионной реформы только после завершения переговоров с оппозицией и соцпартнерами. Однако это должно стать вопросом ближайших нескольких недель. Сейчас предполагается, что пенсионная реформа будет представлена именно в этот период — то есть в течение апреля. Мы своевременно проинформируем всех журналистов и общественность», — заявил в четверг Якуб Аугуста, руководитель отдела по связям с общественностью в Министерстве труда и социальных дел.

Томаш Мартинек, представитель партии Piráti в пенсионном консультативном органе министерства, сказал, что поиск консенсусной формы изменений в согласии с экспертной общественностью и оппозицией является чрезвычайно сложным процессом. Виктор Войтко, депутат от движения STAN и член комиссии, сказал, что задержка была вызвана запросом дополнительных аналитических документов для рассмотрения других вариантов.

Ленка Кохоутова, советник министра финансов и член консультативного органа министерства, сказала, что не считает месячную задержку принципиально важной.

«Это очень тонкий и сложный вопрос. Лучше представить его на месяц позже, чем передать его в законодательный процесс необдуманным и неподготовленным», — сказала Кохоутова.

В связи с пенсионной реформой в публичном пространстве постепенно появляется различная информация о том, что должно быть в нее включено. Однако, по мнению экспертов, это будут скорее параметрические изменения, чем реальная реформа. Министр Юречка заявил, что реформа должна по-прежнему учитывать солидарность поколений и значимость родительства.

Однако на прошлой неделе он также заявил, что не собирается повышать пенсионный возраст с 65 до 68 лет в рамках реформы, как предлагали некоторые эксперты. Он сказал, что при принятии решения о выходе на пенсию следует учитывать продолжительность жизни, стаж работы и степень сложности профессии.

По словам Даниэля Мюниха, советника премьер-министра Петра Фиалы, существует ряд изменений, некоторые из которых касаются пенсионного возраста. «Это все параметрические изменения, касающиеся первого условия получения пенсии. Продление законодательного пенсионного возраста. Затем смещение фактического возраста выхода на пенсию, что тесно связано с повышением мотивации оставаться активным после достижения пенсионного возраста. Это также повлияет на досрочные пенсии и конкретные профессии, а также на то, кто имеет право на досрочную пенсию», — сказал Мюних.

«Но я нигде не видел, чтобы кто-то размышлял об увеличении страховых взносов, а это параметр, который относительно легко изменить в законе, чтобы обеспечить доходность системы. Никто пока не нашел в себе политического мужества», — сказал Мюних.

В Чешской Республике пенсия из государственной системы составляет около 95 % дохода пожилых людей. Пенсионные взносы значительно ниже затрат, и в этом году дефицит может составить около 78 миллиардов чешских крон. Чтобы облегчить долговое бремя, эксперты предлагают, в частности, замедлить темпы процесса индексации, сократить количество досрочных пенсий и постепенно повышать пенсионный возраст.

Жизнь в Чешской Республике становится длиннее, а число и доля людей старше 65 лет растет, согласно статистике. В прошлом году средняя продолжительность жизни мужчин составляла 76,1 года, а женщин — 81,9 года. В стране насчитывалось 2,2 миллиона человек старше 65 лет, что составляло 21 % населения. Согласно прежним планам, человек должен проводить на пенсии около четверти своей жизни. Период обязательных взносов для получения права на пенсию теперь составляет 35 лет. Ранее шахтеры и спасатели могли выходить на пенсию без снижения суммы.

В докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), представленном в четверг премьер-министром Петром Фиалой (ODS) и генеральным секретарем ОЭСР Матиасом Корманом, подчеркивается высокий дефицит государственных финансов в последние годы. Для обеспечения среднесрочной бюджетной устойчивости, по мнению ОЭСР, Чешская Республика должна усилить налоговую прогрессию или увеличить пенсионный возраст.

Источник: echo24.cz

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