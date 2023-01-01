Возмутительную реформу пенсий в Чехии откладывают, но рано радоваться

Представление пенсионной реформы общественности откладывается. Министерство труда и социальных дел (MPSV) неоднократно заявляло, что представит изменения в пенсионной системе к концу марта, но, похоже, появились трудности.

По мнению министерства, задержка в один месяц не столь существенна.

«Пенсионная реформа будет представлена в конце марта, в планах ничего не изменилось. Законодательный процесс будет продолжаться в зависимости от срочности отдельных мер, так что некоторые из них могут быть введены уже в этом году», — сказала в первой половине марта Ева Давидова, пресс-секретарь MPSV.

Министерство уже пропустило сроки, и теперь основные изменения в пенсионной системе планируется представить в апреле.

«Мы сможем представить параметры предстоящей пенсионной реформы только после завершения переговоров с оппозицией и соцпартнерами. Это должно стать вопросом ближайших нескольких недель. Сейчас предполагается, что пенсионная реформа будет представлена именно в этот период — то есть в течение апреля. Мы своевременно проинформируем всех журналистов и общественность», — заявил в четверг Якуб Аугуста, руководитель отдела по связям с общественностью в Министерстве труда и социальных дел.

Томаш Мартинек, представитель партии Piráti в пенсионном консультативном органе министерства, сказал, что поиск консенсуса с экспертной общественностью и оппозицией является чрезвычайно сложным процессом. Виктор Войтко, депутат от движения STAN и член комиссии, сказал, что задержка была вызвана запросом дополнительных аналитических документов для рассмотрения других вариантов.

Ленка Кохоутова, советник министра финансов и член консультативного органа министерства, сказала, что не считает месячную задержку принципиально важной.

«Это очень тонкий и сложный вопрос. Лучше представить его на месяц позже, чем передать в законодательный процесс необдуманным и неподготовленным», — сказала Кохоутова.

В связи с пенсионной реформой в публичном пространстве постепенно появляется информация о том, что должно быть в нее включено. Однако, по мнению экспертов, это будут скорее параметрические изменения, чем реальная реформа. Министр Юречка заявил, что реформа должна по-прежнему учитывать солидарность поколений и значимость родительства.

Однако на прошлой неделе он также заявил, что не собирается повышать пенсионный возраст с 65 до 68 лет в рамках реформы, как предлагали некоторые эксперты. Он сказал, что при принятии решения о выходе на пенсию следует учитывать продолжительность жизни, стаж работы и степень сложности профессии.

По словам Даниэля Мюниха, советника премьер-министра Петра Фиалы, существует ряд изменений, некоторые из которых касаются пенсионного возраста. «Это все параметрические изменения, касающиеся первого условия получения пенсии — продление законодательного пенсионного возраста. Затем смещение фактического возраста выхода на пенсию, что тесно связано с повышением мотивации оставаться активным после достижения пенсионного возраста. Это также повлияет на досрочные пенсии и конкретные профессии, а также на то, кто имеет право на досрочную пенсию», — сказал Мюних.

«Но я нигде не видел, чтобы кто-то размышлял об увеличении страховых взносов, а это параметр, который относительно легко изменить в законе, чтобы обеспечить доходность системы. Никто пока не нашел в себе политического мужества», — сказал Мюних.

В Чешской Республике пенсия из государственной системы составляет около 95% дохода пожилых людей. Пенсионные взносы значительно ниже затрат, и в этом году дефицит может составить около 78 млрд чешских крон. Чтобы облегчить долговое бремя, эксперты предлагают, в частности, замедлить темпы процесса индексации, сократить количество досрочных пенсий и постепенно повышать пенсионный возраст.

Жизнь в Чешской Республике становится длиннее, а число и доля людей старше 65 лет растет, согласно статистике. В прошлом году средняя продолжительность жизни мужчин составляла 76,1 года, а женщин — 81,9 года. В стране насчитывалось 2,2 млн человек старше 65 лет, что составляло 21% населения. Согласно прежним планам, человек должен проводить на пенсии около четверти своей жизни. Период обязательных взносов для получения права на пенсию теперь составляет 35 лет. Ранее шахтеры и спасатели могли выходить на пенсию без снижения суммы.

В докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), представленном в четверг премьер-министром Петром Фиалой (ODS) и генеральным секретарем ОЭСР Матиасом Корманом, подчеркивается высокий дефицит государственных финансов в последние годы. Для обеспечения среднесрочной бюджетной устойчивости, по мнению ОЭСР, Чешская Республика должна усилить налоговую прогрессию или увеличить пенсионный возраст.

Источник: echo24.cz

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