Чешские СМИ: сбылись страшные опасения Трампа. Обвинение выдвинули, когда суд?

После нескольких месяцев спекуляций появилось первое обвинительное заключение против бывшего президента США Дональда Трампа. Какое влияние оно может оказать на его политическое будущее?

Прокурорам предстоит сложная работа, экс-президент использует ситуацию в своих политических интересах

Вечером в четверг, 30 марта, Сьюзан Нехелес, адвокат Дональда Трампа, подтвердила ряду американских СМИ, что бывшему президенту было предъявлено обвинение. Трамп должен явиться в суд во вторник, 4 апреля. Текст обвинительного заключения на данный момент не разглашается. О точной форме обвинительного заключения можно лишь строить догадки, однако известен предмет того, что беспокоит членов суда присяжных в Нью-Йорке и окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга.

Судебный иск, конечно, не вызывает удивления. Уже несколько месяцев ходят предположения, что Дональду Трампу будет предъявлено обвинение по одному из нескольких пунктов, связанных, например, с хранением секретных документов после ухода с поста президента или попытками опротестовать итоги минувших выборов. А нынешнее обвинительное заключение в Нью-Йорке уже было в центре внимания СМИ в течение последних двух недель после того, как в середине марта Трамп написал в социальной сети, что ожидает ареста.

Трудная задача для стороны обвинения

Все, что нам известно о расследовании, связано с суммой в 130 000 долларов, которую Дональд Трамп через своего тогдашнего адвоката Майкла Коэна должен был выплатить порноактрисе Сторми Дэниелс. Выплата произошла незадолго до выборов 2016 года и была призвана помешать актрисе предать огласке ее утверждения о том, что у нее был роман с Трампом в нулевые годы. Сам Коэн предстал перед судом в связи с этими махинациями, признал себя виновным в 2018 году и отбыл трехлетний срок. Трампу, однако, обвинения тогда предъявлены не были.

В краткосрочной перспективе обвинительное заключение может парадоксальным образом помочь Трампу. Вопрос в том, как долго продлится этот эффект.

Дело довольно сложное, и перед прокуратурой стоит нелегкая задача. Ей придется доказать в суде не только то, что упомянутые расходы в размере 130 000 долларов должны были быть включены в президентскую кампанию Трампа, но и прежде всего то, что Трамп полностью осознавал, что действует незаконно.

Само по себе неправильное декларирование этого платежа было бы лишь незначительным правонарушением по законам Нью-Йорка. Таким образом, прокурор Элвин Брэгг должен будет доказать, что это произошло в связи с другими преступлениями, то есть, что данный платеж Сторми Дэниелс был де-факто незаконным вкладом в предвыборную кампанию Трампа. Поэтому широкий спектр американских экспертов в области права сходится во мнении, что прокуратуре будет очень трудно в этом деле. Во-первых, из-за сложности доказательства нарушения закона, а во-вторых, из-за того, что обвинению придется опираться на показания дискредитировавшего себя Коэна. И все это в очень поляризующем и пристально наблюдаемом процессе над бывшим президентом США, который — что еще хуже — снова баллотируется.

Политический импульс

Большой вопрос заключается в том, какие политические последствия будет иметь это дело. В Республиканской партии постепенно разворачивается кампания по проведению президентских праймериз, и за последний год ряд членов партии более или менее осторожно поднимали вопрос о том, не должен ли кто-то менее скандальный, чем Трамп, баллотироваться от республиканцев в 2024 году. Но расследования и судебные иски против Трампа сейчас оказывают парадоксальный эффект, объединяя американских консерваторов в поддержку бывшего президента.

Даже губернатор Флориды Рон ДеСантис, который является крупнейшим потенциальным соперником Трампа на праймериз, отреагировал на иск Нью-Йорка недвусмысленным осуждением. «Злоупотребление правовой системой для продвижения политической повестки дня переворачивает с ног на голову верховенство закона. Это не по-американски», — написал ДеСантис в Твиттере.

Американская общественность, согласно опросам, относится к этому иску довольно неоднозначно. Согласно недавнему опросу Reuters/Ipsos, большинство американцев считают потенциальный иск против Трампа политически мотивированным, но в то же время еще больший процент опрошенных считает обвинения в деле Сторми Дэниелс правдоподобными. Аналогичные результаты получены в ходе еще более недавнего опроса Quinnipiac Poll, который показал, что большинство респондентов считают обвинения серьезными, но в то же время политически мотивированными (оба опроса были проведены до подтверждения обвинительного заключения).

Опросы также показывают, что избиратели-республиканцы склонны поддерживать бывшего президента. В конце концов, Трамп, несмотря на все скандалы (а возможно, и благодаря им), уже долгое время фигурирует в опросах как самый популярный политик среди избирателей-республиканцев. Поэтому неудивительно, что в американских СМИ циркулируют утверждения о том, что Трамп с нетерпением ждет возможности предстать перед судом в наручниках.

Учитывая сплоченность членов партии и очень сложный юридический аспект дела, становится ясно, что, по крайней мере в краткосрочной перспективе иск может парадоксальным образом помочь Трампу. Вопрос в том, как долго продлится этот эффект: во-первых, с учетом предстоящих президентских выборов, на которых, в отличие от праймериз, сплочения республиканцев вокруг обвиняемого экс-президента будет уже недостаточно для Трампа, а во-вторых, с учетом возможных дальнейших исков, вытекающих из других расследований в отношении бывшего президента. Оглядываясь назад, можно сказать, что нынешний иск — это только начало.

Источник: a2larm.cz

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