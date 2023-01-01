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Чешские СМИ: сегодня Финляндия вступит в НАТО, а как же Швеция?

Чешские СМИ: сегодня Финляндия вступит в НАТО, а как же Швеция?

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
04 апреля
10:46
235
Сегодня Финляндия официально станет 31-м членом Организации Североатлантического договора.

Чешские СМИ: сегодня Финляндия вступит в НАТО, а как же Швеция?

Меньше чем через год после подачи заявки, которую она решила подать вместе со Швецией из-за вторжения России в Украину, Финляндия станет 31-й страной — членом НАТО. Церемония поднятия финского флага в штаб-квартире альянса в Брюсселе будет предшествовать встрече министров иностранных дел, на которой, среди прочего, будет обсуждаться дальнейшая военная поддержка Киева.

Скандинавская страна, которая станет членом НАТО с самой протяженной границей с Россией, присоединится к трансатлантическому оборонному блоку в день его 74-й годовщины. Последний раз альянс расширялся три года назад, когда к нему присоединилась Северная Македония.

В настоящее время Швеция также стремится присоединиться к альянсу, 28 стран одобрили ее заявку, но Турция и Венгрия колеблются. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник, что Хельсинки получил беспрецедентно быстрое согласие и что Стокгольм — следующий. Однако он не сказал, когда это произойдет. Шведские официальные лица надеются, что это может произойти на саммите в Вильнюсе в июле.

Первая встреча альянса с участием представителя Финляндии состоится сразу после того, как главы дипломатических ведомств примут нового члена. Двухдневная встреча, на которой Чешскую Республику будет представлять министр Ян Липавски, будет посвящена дальнейшим вариантам поддержки Украины. По словам Столтенберга, быстрые поставки тяжелого вооружения могли бы помочь Киеву вернуть некоторые оккупированные территории. Министры также обсудят растущий вызов безопасности со стороны Китая, включая его поддержку России, и связанную с этим ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе.

Источник: ceskenoviny.cz

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