Зеленский в Польше. Местные фермеры угрожают протестами

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу, где проведет переговоры со своим коллегой Анджеем Дудой. Главы государств также обсудят вопрос об импорте украинского зерна в Польшу.

Об этом сообщил польский телеканал TVN24 со ссылкой на советника польского президента по внешней политике Марчина Пшидача. Польша является одной из стран, которая оказывает большую поддержку Украине после начала российской агрессии.

«Могу сказать, что президент Зеленский пересек польскую границу», — подтвердил сегодня утром TVN24 советник польского президента.

Официальный визит главы украинского государства был анонсирован 3 апреля канцелярией президента Польши Анджея Дуды. Зеленский и Дуда обсудят не только вопросы безопасности, но и экономическое сотрудничество и темы, связанные с польско-украинской историей, сообщил радиостанции RMF FM советник польского президента по внешней политике Марчин Пшидач.

Два президента также обсудят вопрос об импорте украинского зерна в Польшу. Фермеры жалуются, что на польском рынке слишком много более дешевой украинской продукции. Поэтому Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния предлагают Европейской комиссии возобновить тарифы и квоты на украинскую сельскохозяйственную продукцию, если приток продукции, которая снижает цены на рынках ЕС, нельзя остановить другими способами.

Польские фермеры угрожают провести акции протеста против импорта украинского зерна в день визита Зеленского.

Источник: novinky.cz

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