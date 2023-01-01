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Кошмарно запутанные пересадки: В Праге временно закроют некоторые станции метро А и С

Кошмарно запутанные пересадки: В Праге временно закроют некоторые станции метро А и С

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
06 апреля
13:27
22
В пересадках, которые рекомендует Транспортная компания (DPP), сам черт ногу сломает, как говорится. Поэтому DPP даже сняли специальное видео, куда надо будет идти пассажирам во время пасхальных выходных, чтобы пересесть на альтернативный транспорт.

Кошмарно запутанные пересадки: В Праге временно закроют некоторые станции метро А и С

С пятницы по понедельник пражское метро будет приостановлено на участках I. P. Pavlova–Vltavská на линии С и Náměstí Míru–Strašnická на линии А.

Транспортная компания (DPP), пользуясь случаем снижения спроса на общественный транспорт во время праздников, хочет провести в этот период ремонтные работы. В связи с закрытием линий могут возникнуть сложности при пересадке с одной линии на другую.

Подробная схема ремонтных работ и альтернативного транспорта.

На время закрытия будет введен альтернативный автобусный маршрут XC между станциями I.P. Pavlova и Nádraží Holešovice, который заменит маршрут метро. 

Также будет введен альтернативный трамвай XA, который будет проходить по маршруту Staré Strašnice – Strašnická – Želivského – Flora – Vinohradská vodárna – Náměstí Míru, далее поедет маршрут 36 через I. P. Pavlova до Vltavská с конечной остановкой в Výstavišti.

В связи с тем, что обе пересадочные станции, Muzeum и Florenc, на линии С будут закрыты, пассажирам придется искать, как пройти к остановкам транспорта, который заменит метро на некоторых участках.

«Ввиду большого расстояния между остановкой альтернативного автобусного транспорта XC и платформой станции Florenc линии B, мы рекомендуем использовать трамвайный маршрут между станциями Vltavská и Náměstí Republiky (остановка Masarykovo nádraží) или I. P. Pavlova и Karlovo náměstí для пересадки между линиями C и B соответственно», — сообщили в транспортной компании.

Для пересадки с маршрута С на маршрут А в направлении депо Гостиварж удобнее всего будет сделать пересадку на остановке I. P. Pavlova на линию XA.

Подробности были опубликованы перевозчиком в видеосюжете о том, как пройти.

Пересадка на Florenc:

Пересадка на I. P. Pavlova:

 

Источник: novinky.cz

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