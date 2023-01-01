Кошмарно запутанные пересадки: В Праге временно закроют некоторые станции метро А и С

С пятницы по понедельник пражское метро будет приостановлено на участках I. P. Pavlova–Vltavská на линии С и Náměstí Míru–Strašnická на линии А.
Транспортная компания (DPP), пользуясь случаем снижения спроса на общественный транспорт во время праздников, хочет провести в этот период ремонтные работы. В связи с закрытием линий могут возникнуть сложности при пересадке с одной линии на другую.
Подробная схема ремонтных работ и альтернативного транспорта.
На время закрытия будет введен альтернативный автобусный маршрут XC между станциями I.P. Pavlova и Nádraží Holešovice, который заменит маршрут метро.
Также будет введен альтернативный трамвай XA, который будет проходить по маршруту Staré Strašnice – Strašnická – Želivského – Flora – Vinohradská vodárna – Náměstí Míru, далее поедет маршрут 36 через I. P. Pavlova до Vltavská с конечной остановкой в Výstavišti.
В связи с тем, что обе пересадочные станции, Muzeum и Florenc, на линии С будут закрыты, пассажирам придется искать, как пройти к остановкам транспорта, который заменит метро на некоторых участках.
«Ввиду большого расстояния между остановкой альтернативного автобусного транспорта XC и платформой станции Florenc линии B, мы рекомендуем использовать трамвайный маршрут между станциями Vltavská и Náměstí Republiky (остановка Masarykovo nádraží) или I. P. Pavlova и Karlovo náměstí для пересадки между линиями C и B соответственно», — сообщили в транспортной компании.
Для пересадки с маршрута С на маршрут А в направлении депо Гостиварж удобнее всего будет сделать пересадку на остановке I. P. Pavlova на линию XA.
Подробности были опубликованы перевозчиком в видеосюжете о том, как пройти.
Пересадка на Florenc:
Пересадка на I. P. Pavlova:
Источник: novinky.cz
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