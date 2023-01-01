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Кошмарно запутанные пересадки: в Праге временно закрыли некоторые станции метро А и С

Кошмарно запутанные пересадки: в Праге временно закрыли некоторые станции метро А и С

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
09 апреля
12:22
2700
В пересадках, которые рекомендует Транспортная компания (DPP), сам черт ногу сломит. DPP даже сняла специальную видеоинструкцию, куда пассажирам нужно будет идти, чтобы пересесть на альтернативный транспорт во время пасхальных выходных.

Кошмарно запутанные пересадки: в Праге временно закрыли некоторые станции метро А и С

С пятницы по понедельник пражское метро приостановлено на участках I. P. Pavlova – Vltavská на линии С и Náměstí Míru – Strašnická на линии А.

Транспортная компания (DPP), пользуясь снижением спроса на общественный транспорт во время праздников, хочет провести в этот период ремонтные работы. В связи с закрытием линий могут возникнуть сложности при пересадке с одной линии на другую.

Подробная схема ремонтных работ и альтернативного транспорта.

На время закрытия введен альтернативный автобусный маршрут XC между станциями I.P. Pavlova и Nádraží Holešovice, который заменяет маршрут метро. 

Также введен альтернативный трамвай XA, который ходит по маршруту Staré Strašnice – Strašnická – Želivského – Flora – Vinohradská vodárna – Náměstí Míru, далее поедет маршрут 36 через I. P. Pavlova до Vltavská с конечной остановкой Výstavišti.

В связи с тем, что обе пересадочные станции, Muzeum и Florenc, на линии С закрыты, пассажирам придется искать, как пройти к остановкам транспорта, который заменит метро на некоторых участках.

«Ввиду большого расстояния между остановкой альтернативного автобусного транспорта XC и платформой станции Florenc линии B мы рекомендуем использовать трамвайный маршрут между станциями Vltavská и Náměstí Republiky (остановка Masarykovo nádraží) или I. P. Pavlova и Karlovo náměstí для пересадки между линиями C и B соответственно», — сообщили в транспортной компании.

Для пересадки с маршрута С на маршрут А в направлении Depo Hostivař удобнее всего будет сделать пересадку на остановке I. P. Pavlova на линию XA.

Подробности были опубликованы перевозчиком в видеосюжете.

Пересадка на Florenc:

Пересадка на I. P. Pavlova:

 

Источник: novinky.cz

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