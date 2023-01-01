Кошмарно запутанные пересадки: в Праге временно закрыли некоторые станции метро А и С

В пересадках, которые рекомендует Транспортная компания (DPP), сам черт ногу сломит. DPP даже сняла специальную видеоинструкцию, куда пассажирам нужно будет идти, чтобы пересесть на альтернативный транспорт во время пасхальных выходных.

С пятницы по понедельник пражское метро приостановлено на участках I. P. Pavlova – Vltavská на линии С и Náměstí Míru – Strašnická на линии А.

Транспортная компания (DPP), пользуясь снижением спроса на общественный транспорт во время праздников, хочет провести в этот период ремонтные работы. В связи с закрытием линий могут возникнуть сложности при пересадке с одной линии на другую.

Подробная схема ремонтных работ и альтернативного транспорта.

На время закрытия введен альтернативный автобусный маршрут XC между станциями I.P. Pavlova и Nádraží Holešovice, который заменяет маршрут метро.

Также введен альтернативный трамвай XA, который ходит по маршруту Staré Strašnice – Strašnická – Želivského – Flora – Vinohradská vodárna – Náměstí Míru, далее поедет маршрут 36 через I. P. Pavlova до Vltavská с конечной остановкой Výstavišti.

В связи с тем, что обе пересадочные станции, Muzeum и Florenc, на линии С закрыты, пассажирам придется искать, как пройти к остановкам транспорта, который заменит метро на некоторых участках.

«Ввиду большого расстояния между остановкой альтернативного автобусного транспорта XC и платформой станции Florenc линии B мы рекомендуем использовать трамвайный маршрут между станциями Vltavská и Náměstí Republiky (остановка Masarykovo nádraží) или I. P. Pavlova и Karlovo náměstí для пересадки между линиями C и B соответственно», — сообщили в транспортной компании.

Для пересадки с маршрута С на маршрут А в направлении Depo Hostivař удобнее всего будет сделать пересадку на остановке I. P. Pavlova на линию XA.

Подробности были опубликованы перевозчиком в видеосюжете.

Пересадка на Florenc:

Пересадка на I. P. Pavlova:

Источник: novinky.cz

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