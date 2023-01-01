Большой разговор с премьер-министром Чехии Петром Фиалой: «Нашим мерам не будут аплодировать, но мы их примем»

Премьер-министр Петр Фиала (ODS) заявил в интервью Právo, что правительство предпримет необходимые шаги для консолидации государственных финансов. Однако он исключил, что, например, в коалиции уже есть договоренность об изменениях налога на добавленную стоимость, что вызвало бурные дискуссии в обществе.

Еда настолько дорогая, что советник правительства Штепан Кржечек советует людям ездить за покупками в Польшу, что это окупится даже для жителей Праги. Не печально ли, что это то, что правительство говорит гражданам?

Это заявление, конечно, не было радостным. Мы пытаемся бороться с ценами на продукты питания с помощью инструментов, которые считаем правильными. Я считаю, что цены на продукты питания скоро смогут достичь разумного уровня.

Мы ведем переговоры с производителями, фермерами, продавцами, с торговыми сетями, для этого создана рабочая группа. Форма контроля и разумное давление приведут к тому, что цены на продовольствие начнут падать. Точно так же, как мы регулировали цены на энергию и топливо, мы также будем управлять ценами на продукты питания.

Однако цены на некоторые продукты продолжают расти даже в настоящий момент. Разве правительство не должно вмешаться?

Правительство вмешивается, но с помощью инструментов, которые мы считаем проверенными. Советы — “вмешайтесь, введите регулирование цен” — обычно не приводят к успеху, и это проявляется в соседних странах. Помните, как мы слушали, что делать с ценами на газ. Путь, по которому мы пошли, в итоге оказался верным. Цены на бензин находятся на довоенном уровне, но в основном мы избежали дефицита, с которым столкнулись другие страны.

Аналогично поступим с едой. Дело в том, что никто не злоупотребляет ситуацией на рынке и возникающими здесь проблемами в связи с обрывом некоторых цепочек поставок, а также с российской агрессией в Украине. Мы должны найти способ быстро снизить цены на продовольствие. Цены на ряд продуктов питания уже снижаются, а ежемесячная инфляция практически прекратилась.

Вы говорите о соседних странах, но в Польше еда дешевле, поэтому туда едут.

Да, в соседней Польше сейчас продукты дешевле. Были времена, когда поляки приезжали к нам за некоторыми товарами, так оно и есть. Это связано с разными факторами, например, со структурой сельского хозяйства. Правительство пытается поддержать мелких производителей, фермеров. По сравнению с Европой у нас преобладают крупные компании. Мы стараемся поддерживать мелких фермеров, улучшая качество продуктов питания.

Вы недавно признали в Твиттере, что здесь имеет место злоупотребление рыночной властью. Вы говорили о «крупных игроках». Мы, вероятно, можем согласиться с тем, что устранение конкуренции лучше, чем регулирование. Как к нему подступиться в этой ситуации?

Мы не будем менять структуру сельского хозяйства и тех, кто движется по всей цепочке в краткосрочной перспективе. Мы можем поддерживать существование семейных ферм, что мы и делаем.

Я сам принимал участие в переговорах с фермерами и производителями продуктов питания, и во всей системе непросто проанализировать, где возникает высокая цена, где необоснованная наценка. Одни винят в этом других. Поэтому мы создали оперативную группу, и должно быть какое-то давление со стороны контролирующих органов, чтобы устранить эту проблему.

Для топлива сработал контроль над маржой. Я не говорю, что это единственный способ, но нам нужно сосредоточиться на всех вариантах, чтобы цены были на разумном уровне. Нужно, чтобы там работал рынок, это важно. Если мы не позволим ему подействовать, то, может быть, мы и поможем чему-то на несколько недель или месяцев, но в долгосрочной перспективе скорее навредим людям.

Широкую дискуссию вызвал просочившийся проект предстоящих изменений НДС. С ними не согласны даже некоторые коалиционные партии. Почему тепло, воду, канализацию и медицину нужно перевести на более высокую ставку НДС, а налог для лотереи, наоборот, снизить?

Предложений нет, поэтому комментировать нечего. В сеть просочился аналитический материал Министерства финансов, в котором говорилось о влиянии различных предложений, выдвигаемых в ходе дебатов, на консолидацию государственных финансов. Вот и все, нет никакого предложения, которое я мог бы прокомментировать.

Понятно, что мы должны сократить дефициты, которые есть на столе. После правления Андрея Бабиша мы взяли на себя государственные финансы в катастрофическом состоянии и в прошлом году сократили государственные расходы на 80 миллиардов. Мы подготовили гораздо более разумный дефицит. Но пришла война в Украине, надо было выплачивать компенсации,регулировать цены на энергоносители, что было абсолютно правильным шагом.

В этом году у нас дефицит менее 300 миллиардов крон, но даже это слишком много. Вот почему мы поставили перед собой цель в следующем году сократить дефицит примерно на один процент от ВВП, что составляет около 70 миллиардов крон. Вот к чему мы идем.

С конца прошлого года у нас ведутся острые дебаты по этому поводу. Национальный бюджетный совет при правительстве (NERV) выступил с множеством интересных предложений. По всем предложениям мы пытаемся просчитать влияние, а теперь поговорим о политических решениях, которые мы будем принимать. У нас есть данные и анализ для всего, и материал, который сейчас комментируется, был частью этого.

Наша работа состоит в том, чтобы объяснить то, что мы делаем. То, что оппозиция воспользуется этим и что даже несколько комментаторов неверно истолковают это, — это реальность, с которой нам нужно научиться жить. Убедим мы общественность или нет, будет зависеть от того, какие меры мы примем, как нам удастся их объяснить и, прежде всего, как они будут работать.

Согласны ли вы с переводом тепла, воды и канализации на более высокую ставку НДС?

Я не исключаю ни один из этих вариантов. В настоящее время я не могу комментировать отдельные идеи, которые здесь существуют. Моя цель, чтобы мы сделали экономию на стороне государства в приоритете, что мы и делаем. Мы сократили количество чиновников, Минфин сокращает количество налоговых органов, и дальше последуют дальнейшие шаги.

Экономия денег со стороны государства — первый, принципиальный шаг. Там, где этого будет недостаточно, надо экономить на расходах, которые уже коснутся некоторых социальных групп. В то же время мы должны думать о том, как обеспечить более высокие доходы государства, но с учетом того воздействия, которое оно оказывает на людей и отдельные социальные группы.

Для всех мер я считаю важным общее воздействие, чтобы какая-то группа населения не пострадала принципиально. Я убежден, что меры можно принять так, чтобы люди могли их принять без каких-либо проблем и никому от этого не было больно.

Когда вы упоминаете о предложениях NERV, некоторые из ее членов уже давно советуют вам увеличить подоходный налог либо в форме прогрессивного налогообложения, либо, например, корпоративный налог. Вы сопротивляетесь этому, почему именно?

Мы сопротивляемся этому по двум причинам. Во-первых, мы обещали не увеличивать налоговую нагрузку, а это не так уж и просто, когда ты что-то обещаешь. Вторая причина заключается в том, что мы не убеждены в том, что повышение налогов в то время, когда люди сталкиваются с инфляцией или высокими ценами на энергоносители, угасает. Мы не видим способа взять больше денег у людей и перераспределить их. Тем не менее, есть некоторые возможности в области налогов, потому что в прошлом году мы сократили общее налоговое бремя примерно на 30 миллиардов крон.

Но в основном это касалось деловой сферы.

Да, но есть определенное небольшое пространство. Но, как я уже сказал, мы не хотим идти по пути увеличения налоговой нагрузки.

Хоть вы и обещали, но уже идут разговоры о повышении налога на недвижимость.

О разных налогах говорят, предложений много. Многие из них имеют рациональное обоснование, поэтому их и предлагают эксперты, но это не значит, что это будет политическое решение.

Повысив подоходный налог до уровня, существовавшего до отмены сверхваловой заработной платы, что также рекомендуется некоторыми членами NERV, вы получили бы, может быть, 100 миллиардов в бюджет, но вы предпочитаете довольствоваться мелочью... Почему вы отказываетесь от этого? Не потому ли, что это было бы более заметно на фоне увеличения косвенных налогов или чтобы вы фактически признали свою ошибку, допустив отмену сверхваловой заработной платы?

Думаю, я попытался прояснить наш основной подход. Прежде всего, мы убеждены, что необходимо сосредоточить внимание на расходной части бюджета. Согласен, что это было бы проще всего - просто поднять налоги. И если у нас будут более высокие налоги, мы будем тратить больше. Спираль может быть бесконечной. Мы будем продолжать повышать налоги и продолжать тратить больше, но все равно будем иметь дефицит.

Но, на наш взгляд, это не правильный путь. Необходимо сосредоточиться на расходной части, на повышении эффективности деятельности государства, цифровизации. Иными словами, предпринять шаги, которые приведут к улучшению функционирования государства.

Источник: novinky.cz

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