Пресс-секретарь МИД РФ вспомнила Третий рейх, рассуждая об оружейной помощи Чехии Украине

​Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в понедельник, 17 апреля, сравнила работу чешских оружейных компаний для Украины с поставками оружия в оккупированном протекторате для Третьего рейха.

Пресс-секретарь российской дипломатии упомянула Чехию в связи с модернизацией танков, присланных Марокко, которые должны быть переданы украинской армии.

«Рассматриваем данный вопиющий случай как еще одно свидетельство проводимого чешскими властями враждебного антироссийского курса, в рамках которого в Праге не стесняются нарушать базовые нормы международного права, регулирующего торговлю оружием, и захватывать чужую собственность. С прискорбием наблюдаем, что повторяется печальный опыт Второй мировой войны, когда чешские предприятия, являясь частью военно-промышленного комплекса фашистской Германии, неустанно снабжали Третий Рейх вооружениями для войны против СССР. Судя по всему, история ничему не учит нынешнее руководство Чешской Республики, которое с готовностью превратило свою страну в одну из основных площадок для производства, ремонта и модернизации военной техники, направляемой киевскому неонацистскому режиму. При этом цели и задачи «коллективного Запада» вполне очевидны – способствовать затягиванию конфликта на Украине и нанести максимальный ущерб России, даже если ради этого придется воевать до «последнего украинца», — сказала Захарова.

Марокко, имеющее на складах более сотни танков Т-72, ​​отправило в Украину 20 из них. Перед этим, правда, их модернизировали в Чехии. Таким образом, Марокко стало первой африканской страной, поставившей оружие для Украины.

По данным алжирского журнала Menadefence, 20 танков были модернизированы чешской компанией Excalibur в Штернберке. Танки из Африки появились на кадрах визита премьер-министра Чехии Петра Фиалы на предприятие, где он находился 9 января. Там видны Т-72 в марокканском песчаном камуфляже.

Захарова утверждает, что Чехия захватила танки, модернизированные Чешской бронетанковой компанией, из Марокко, чтобы передать их «неонацистскому режиму» в Киеве.

Захарова заявила, что еще до начала конфликта Марокко заключило контракт с чешской компанией «Экскалибур Арми» (Excalibur Army spol. s r.o.) на модернизацию партии из 130 танков Т-72Б, приобретенных в 1999-2001 гг. в Республике Беларусь. После проведения соответствующих работ 56 танков были возвращены Королевству.

«Оставшаяся бронетехника в количестве 74 штук была фактически экспроприирована чешской стороной для последующей переправки в зону боевых действий на Украине. Причем марокканцев по сути поставили перед свершившимся фактом. А заодно и сделали виноватыми перед белорусами за невыполнение предусмотренного условиями контракта на приобретение этих танков обязательства не передавать их третьим странам без согласия поставщика», — говорится в заявлении Захаровой.

«Дезинформацию не стоит комментировать», — сказал в ответ на слова Захаровой представитель Excalibur Army Андрей Чиртек.

Пресс-секретарь МИД Чехии Даниэль Дрейк кратко отреагировал на слова российского коллеги: «Мы с сожалением отмечаем, что российский МИД превратился в министерство лжи и войны», — прокомментировал он.

Источник: novinky.cz