Чешские СМИ: 180 погибших за 3 дня. Бои в Судане продолжаются, у медиков заканчиваются расходные материалы

Ни одна из сторон конфликта не заинтересована в прекращении огня.

Три дня боев в Судане уже унесли более 180 жизней и оставили около 1800 раненых — заявил в понедельник вечером глава миссии ООН в Судане Фолькер Пертес. В африканской стране с населением 45 миллионов человек идет столкновение между Слами быстрого реагирования и регулярной армией за контроль над ключевыми местами в столице Хартуме.

К немедленному прекращению насилия в Судане призвали в понедельник, в частности, министры иностранных дел США и Великобритании.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также осудил боевые действия в Судане и призвал Суданские вооруженные силы и Силы быстрого реагирования немедленно сложить оружие и начать диалог. Он сказал, что гуманитарная ситуация в стране тяжелая.

Всемирная организация здравоохранения предупредила: «запасы, распределенные по медицинским учреждениям до нынешней эскалации конфликта, сейчас исчерпаны, и многие из девяти больниц Хартума, принимающих раненых гражданских лиц, сообщают о нехватке крови, оборудования для переливания крови и медикаментов».

Она призвала обе стороны конфликта уважать нейтралитет медицинских учреждений и обеспечить доступ к ним раненых. В Хартуме также заканчиваются запасы продовольствия и питьевой воды, отмечает сайт BBC. С воскресенья в Судане также не работает государственное радио и телевидение.

«Ситуация очень изменчива», — сказал журналистам из Хартума глава миссии ООН в Судане Фолькер Пертес после выступления в Совете Безопасности. Он добавил, что трудно судить, в какую сторону сейчас развивается ситуация и что обе стороны конфликта в данный момент не заинтересованы в прекращении огня.

В настоящее время стороны борются за контроль над стратегическими объектами, особенно в Хартуме, но столкновения распространились и на другие районы страны.

Суданские СМИ сообщают об авиаударах, перестрелках и артиллерийских взрывах. Нападению подвергся посол ЕС в своей резиденции в Хартуме — ирландский дипломат Эйдан О'Хара.

Источник: irozhlas.cz

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