МИД Чехии: Россия будет представлять угрозу для всей Европы в течение десятилетий

​Россия будет оставаться источником угроз и рисков для безопасности Чешской Республики и Европы в течение десятилетий, если не произойдет фундаментальной трансформации российского общества. «Все более многочисленное русское меньшинство в Чешской Республике станет значимым фактором», — также заявили в МИД Чехии. В министерстве рассказали, как долго будут действовать санкции в отношении России.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский представил доклад о пересмотре отношений с Россией, который был утвержден сегодня правительством. В документе чешская дипломатия заявляет, что ряд антироссийских санкций останется в силе в ближайшие годы. Российское руководство будет продолжать считать Чехию, Европейский союз и Организацию Североатлантического договора (НАТО) своими врагами, говорится в сообщении.

Согласно документу, чешская политика в отношении России будет определяться задачами, среди которых вклад в победу Украины, сотрудничество с союзниками, содействие международной изоляции России, минимизация ее влияния в Чехии, укрепление обороноспособности, устойчивость и противодействие гибридному влиянию России или достижение независимости от поставок сырья или других товаров в кратчайшие сроки.

Другими задачами, по мнению министерства, являются поддержка Украины и других государств по соседству с ЕС, столкнувшихся с последствиями войны, координация связанных с Россией вопросов в рамках государственного управления, работа с русским меньшинством в Чехии, чтобы оно стало возможностью для будущей корректировки отношений между чешским и российским обществом, а не источником риска. Чехия также хочет поддержать российское гражданское общество и правозащитников, демократическую оппозицию и независимых журналистов.

Чешская дипломатия считает, что контакты с официальными российскими структурами должны по-прежнему ограничиваться базовым уровнем в точно определенных областях, согласованных с Министерством иностранных дел.

Обзор отношений был проведен Министерством иностранных дел, согласован с другими министерствами, но также был доведен до сведения профессиональной общественности или парламентских партий. Чешская дипломатия напомнила, что готовит стратегические материалы для правительства — в этом году она планирует представить новую стратегию безопасности и концепцию внешней политики.

«Мы подвели итоги по министерствам, некоторые международные договоры были денонсированы, некоторые обязательства приняты. Все это было ускорено агрессией России против Украины, которая также трансформировала международную обстановку», — сказал Липавский.

По его мнению, Россия своей войной против Украины и враждебным поведением по отношению к Западу подтвердила, что она является главной угрозой для безопасности, свободы и демократии, а также для всего демократического мира. По мнению министерства, агрессивность нынешнего российского режима может усилиться как внутри страны, так и за ее пределами. «Все более многочисленное русское меньшинство в Чешской Республике станет более значимым фактором в отношениях», — также заявили в министерстве.

Источник: ceskenoviny.cz