Чешские СМИ: Пригожин раскрыл правду о войне в Украине

​Российская агрессия не была направлена на денацификацию Украины и аннексию оккупированных областей, чтобы русские там могли вернуться в лоно матери-России, говорит глава ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин. Речь шла о прибыли олигархов, связанных с государством чиновников и генералов сепаратистских ополчений и секретной службы ФСБ. Второй причиной, по его словам, были амбиции министра обороны России Сергея Шойгу.

"Сейчас Министерство обороны пытается обмануть общественность и президента, рассказывая историю о безумной агрессии с украинской стороны. Она решила напасть при поддержке всего НАТО", - напомнил Пригожин о том, как в России объясняют причины войны.

Однако, по его словам, угрозы агрессии с украинской стороны не было: "У украинцев были группы солдат, развернутые вдоль границы Донбасса от Попасной до Бахмута. Эта группировка состояла из различных добровольческих, греческих, националистических подразделений, а также подразделений регулярной армии. Эта группа обменивалась огнем (с нашей) - мы стреляли в них, они в нас - и это продолжалось в течение восьми лет с 2014 по 2022 г. Иногда количество взаимных обстрелов увеличивалось, иногда уменьшалось, но до 24 февраля ничего экстраординарного не происходило".

Амбиции министра обороны

"Почему возникла необходимость в войне?" задал себе риторический вопрос владелец группы "Вагнер" и попытался на него ответить. "Война была необходима группе мешков с дерьмом (имеется в виду российское военное командование - ред.), чтобы показать, насколько она успешна, и продемонстрировать, насколько сильна ее армия. Для Шойгу, чтобы стать маршалом. Это повышение было готовым, и чтобы он получил вторую звезду героя (Российской Федерации)", - сказал Пригожин, вновь нападая на министра обороны России, которого он неоднократно обвинял в некомпетентности.

"Война была нужна не для того, чтобы вернуть в лоно России наших интервентов, не для демилитаризации и денацификации Украины, а для одной большой звезды на боевых знаменах. Чтобы один человек, психически больной, когда они его похоронят, они понесут эту звезду героя на подушке".

В подобных амбициях Шойгу ранее обвинял первый глава донецких сепаратистов Игорь Гиркин.

Жадность

Более важной, однако, является вторая причина войны, которую называет Пригожин: "Война была нужна олигархам". Они, как и другие чиновники, молчали с начала боевых действий в 2014 году. "С 2014 по 2022 год Донбасс был подмят под себя. Его разграбили разные люди, некоторые из администрации президента, другие из ФСБ, а также замаскированные олигархи, такие как Курченко (Сергей Курченко был соратником свергнутого президента Украины Виктора Януковича). После провозглашения самопровозглашенных сепаратистских республик ДНР и ЛНР он контролировал экспорт угля (прим. ред.). Эти люди забирали деньги жителей Донбасса в непризнанных республиках ЛНР и ДНР.

Однако Пригожин указал и на других людей, которые воспользовались ситуацией для собственного обогащения: "В ЛНР и ДНР существовали корпуса народного ополчения, которые должны были оказать достаточное сопротивление в случае нападения украинцев. Однако этих корпусов не существовало, фактически количество бойцов было минимальным, а назначенный генерал просто воровал деньги. При зарплате в 40 000, 20 000 оставалось в казне, 20 000 получал тот, кто подписывал контракт. Бюджеты разворовывались, подготовки не было, генералы получали деньги за эти мертвые души".

Олигархи были заинтересованы в Украине

Но этих денег этим людям, видимо, было уже недостаточно, следует из слов Пригожина. "Они украли Донбасс, но им хотелось большего. Еще одной важной причиной войны было назначение (Виктора) Медведчука президентом Украины. Медведчук, который уже проник в Киев (в 2019 году он был избран в парламент от пророссийской "Оппозиционной платформы" - ред.) и ждал, когда придут войска, Зеленский убежит, тогда все сложат оружие, и он станет президентом Украины. Целью было получить собственность, которую они поделят после того, как возьмут все под контроль".

По словам Пригожина, Медведчук был ключевой фигурой. "Медведчук был арестован (на Украине), и они обменяли его на весь (полк) "Азов". Если бы они хотели денацифицировать Украину, зачем бы они его обменивали. Азов - это основа и стержень украинской националистической культуры. Почему он (Медведчук) так ценен для нас, почему его не отдали, не дали расстрелять? А если надо было обменивать, почему не обменяли "Азов" на наших пленных, почему обменяли на это дерьмо, на Медведчука, у которого только одно - хорошие дружеские отношения с руководством страны".

Задержанный лидер оппозиции Виктор Медведчук

Пригожин также заявил, что целью было не включение завоеванных территорий в состав Российской Федерации для ее восстановления, а получение сиюминутной прибыли: "Когда оккупировали Херсонскую и Запорожскую области, первое, что произошло, - начали массово вывозить бульдозеры, металл и так далее. Когда мы заняли Попасную и поставили охрану на завод, мы заняли завод, но не повредили его. Так почему бы не работать на них? Но пришли люди, начали демонтировать оборудование и увозить его в Россию".

Попытка обойти смерть

Пригожин считает интересным то, что движет элитой: "Им не нужны деньги, у них давно все есть. Клиники со специальным оборудованием на случай рака, и все остальное, чтобы жить как можно дольше. Эта олигархическая иерархия думает только об одном - как сохранить свои тела в наилучшем состоянии как можно дольше. Но мозги у них больные - они не думают о государстве, о народе, о войне, только о себе".

В своем выступлении Пригожин развенчал провозглашенные цели специальной военной операции как прикрытие для обмана населения. Он показал, что речь шла о собственности и зачастую о немедленной прибыли.

Хотя в своем заявлении он не нападает на Владимира Путина, ясно, что без него это было бы невозможно. Либо у Путина те же цели, поэтому действия этих групп его устраивают, либо у него действительно нет власти (больше), и правящие олигархи могут делать все, что хотят. А Путин, безусловно, хотел отодвинуть НАТО дальше от границ России и не допустить сближения с ней Украины.

Заявление Пригожина кое-что проясняет. Но остается вопрос, почему владелец группы Вагнера выступил с ним, какое положение он занимает в российской иерархии и какую игру он ведет, чтобы делать такие заявления.

Источник: novinky.cz

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