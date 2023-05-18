Глава МИД Чехии: «Мой летний отдых в Крыму все ближе»

Чешские политики комментируют ситуацию в России. Они также отмечают, что Евгений Пригожин — преступник и что, несмотря на сложившуюся ситуацию, мир не должен прекращать поддерживать Украину.

Чешские политики уже прокомментировали события в России, где частная военная группа Евгения Пригожина "Вагнер" захватила военные объекты и угрожает походом на Москву. Министр иностранных дел Ян Липавский написал в Твиттере в субботу утром: "Вижу, мой летний отпуск в Крыму становится все ближе" и добавил к твиту смайлик с украинским флагом.

"Итак, мы наконец-то узнали, что в России называют специальной военной операцией", - отреагировала министр обороны Яна Чернохова. Она заявила, что после шестнадцати месяцев войны в Украине Россия ведет войну с Россией. "Ничего удивительного. Это их традиция. Неудачные войны там заканчиваются казнью царя, хаосом и гражданской войной под надзором ментов. Поздравляю", - добавил министр.

Марек Женишек (TOP 09), председатель Комитета по иностранным делам Палаты депутатов, отметил, что было бы глупо начинать мечтать о том, что однажды все будет как прежде. "Каким бы ни был исход поединка двух убийц за министерство обороны, Европа не должна прекращать модернизацию своих армий и оставлять Украину один на один с Россией", - сказал он.

На то, что Евгений Пригожин - преступник, указал вице-спикер Палаты депутатов Ян Бартошек. "Давайте не будем об этом забывать! Лидер армии наемников пытается свергнуть армейское командование. Он ослабляет российскую армию, но конфликт также вызывает беспокойство. Главное - присоединятся ли российские войска. В противном случае долго он не продлится. Четкий сигнал Украине - силы РФ могут быть ослаблены", - написал Бартошек.

Сенатор Мирослава Немцова (ODS) сравнила российских участников переворота с тремя мушкетерами "на русский лад". "Один против всех, все против одного. Пусть они сражаются как можно дольше, до последней капли своей крови", - написала сенатор в Твиттере.

Основные лидеры оппозиционных партий пока публично не прокомментировали ситуацию.

Источник: seznamzpravy.cz

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