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Министр обороны Чехии: Ситуация в России выглядит как гражданская война

Министр обороны Чехии: Ситуация в России выглядит как гражданская война

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
24 июня
17:30
530
По словам министра обороны Яны Черноховой (ODS), конфликт в России сейчас выглядит как гражданская война, судя по заявлению президента России Владимира Путина в субботу. Министр также сказала, что ситуация играет в пользу Украины, которая может выиграть время для перегруппировки своих сил и дальнейшего продвижения в контрнаступлении.

Министр обороны Чехии: Ситуация в России выглядит как гражданская война

«Если заявление Путина действительно было таким сильным, то я рассматриваю это как очень серьезный конфликт, который происходит в России», — сказала Чернохова.

«Я думаю, что это сигнал Украине, что она сможет перегруппировать свои силы и принять какие-то меры в рамках своего наступления. И это хорошо, что у них есть для этого время, а также для того, чтобы конфликт в Украине закончился как можно скорее», — добавила она.

Руководство чешской армии следит за ситуацией. Министр обсудит ситуацию с начальником Генерального штаба Карелом Решкой позднее в субботу.

«Мы будем ждать дальнейшего развития событий, и особенно действий представителей российского министерства обороны, это, пожалуй, самое главное на данный момент, чего мы ждем, какой будет их реакция», — сказала министр.

Ранее она написала в Твиттере, что «после 16 месяцев войны в Украине Россия ведет войну против России».

Ян Бартошек, депутат и заместитель председателя Народной партии, написал в Twitter, что нельзя забывать, что Пригожин — преступник.

«Лидер армии наемников пытается свергнуть армейское командование. Этим он ослабляет армию, но конфликт также вызывает опасения. Главное — присоединятся ли к нему войска. Иначе долго это не продлится», — сказал он. По его словам, российские силы могут быть ослаблены.

«Пригожину мешают Шойгу и Герасимов. Он хочет их свергнуть. О Путине он молчит. Поэтому его цель — заменить этих двоих и сделать Путина своей марионеткой. Три мушкетера по-русски: один против всех, все против одного. Пусть они сражаются как можно дольше, до последней капли крови», — написала Мирослава Немцова, сенатор от партии гражданские демократов.

 

Источник: novinky.cz

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