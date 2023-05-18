Чешская Республика следит за ситуацией в России и продолжает предостерегать от поездок туда — говорит министр иностранных дел Чехии

Учитывая сложившуюся ситуацию, у Чешской Республики могут быть лишь ограниченные возможности помочь чешским гражданам на территории России, если они попадут в затруднительное положение и им потребуется консульская помощь.

Чешская Республика внимательно следит за ситуацией в России, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. В связи с продолжающимся вторжением в Украину и возможной угрозой ухудшения ситуации с безопасностью в стране действует предупреждение о нежелательности поездок в Россию.

«Мы внимательно следим за ситуацией в Российской Федерации. В связи с продолжающимся военным вторжением в Украину и возможной угрозой ухудшения безопасности в стране, особенно для граждан стран ЕС и НАТО, наше строгое предупреждение о недопустимости поездок на территорию Российской Федерации остается в силе», — сказал Липавский.

Президент России Владимир Путин заявил в субботу, что вооруженный мятеж наемников из частной группы «Вагнер» является изменой и зачинщики будут сурово наказаны.

Глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин в пятницу обвинил российскую армию в нападении на своих людей и призвал россиян присоединиться к тысячам его бойцов, чтобы остановить «зло, которое творит военное руководство».

Источник: novinky.cz

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