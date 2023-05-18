Пригожин объявил о завершении наступления на Москву

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин согласился на предложение белорусского президента Александра Лукашенко остановить продвижение группы на российскую территорию.

Это заявление было сделано Лукашенко и впоследствии подтверждено самим Пригожиным, сообщает РИА Новости.

"Сегодня утром президент России Владимир Путин проинформировал своего белорусского коллегу о ситуации на юге России с частной военной компанией "Вагнер". Главы государств договорились о совместных действиях. В развитие договоренностей президент Беларуси, дополнительно уточнив по имеющимся собственным каналам ситуацию, по согласованию с президентом России провел переговоры с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным", - говорится в аккаунте Telegram со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.

"Они договорились, что недопустимо развязывать кровавый конфликт на территории России, и Пригожин принял предложение Лукашенко остановить передвижение вооруженных групп", - говорится в заявлении белорусского президента.

"За сутки мы прошли, не доходя 200 километров, до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану”,- сказал Пригожин в аудиосообщении в своем Telegram.

Сообщается, что безопасность бойцам группы Вагнера гарантирована.

Пригожин и его наемники подняли мятеж в пятницу вечером и отправились в поход на Москву из Ростова-на-Дону, который они заняли. Причиной стало то, что российская армия якобы атаковала его лагерь ракетами, убив многих бойцов.

Министерство внутренних дел отрицает это. Пригожин уже давно выступает против своего начальника Сергея Шойгу.

Источник: novinky.cz/clanek

420on рекомендует:

Экскурсии в Праге: необычные места для туристов и местных жителей

Следите за новостями Чехии в соцсетях:

— Telegram

— Facebook

— Instagram