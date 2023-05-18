Министр Чехии по европейским делам: «Если мы не сможем спасти Украину, мы следующие»

Если мы не спасем и не поддержим Украину, мы будем следующими, заявил министр по европейским делам Мартин Дворжак (STAN), комментируя мятеж Евгения Пригожина в России на телеканале Prima NEWS. По словам министра, это был "хорошо подготовленный сценарий". В то же время он отметил, что от результатов этого события — у него мурашки по коже.

"Если мы не спасем и не поддержим Украину, мы будем следующими на очереди, и мы ничего не сможем с этим сделать", - предупредил Дворжак. Он также призвал Чехию помочь Украине.

Он отреагировал на слова депутата от ANO Радека Вондрачека, который призвал Чехию к реалистичной политике. "Сейчас у нас этого нет. У нас есть активисты в правительстве и министерствах", - сказал он. Вондрачек сослался на твит министра иностранных дел Яна Липавского, который написал в социальных сетях о попытке восстания вагнеровцев в России в выходные дни, что его запланированный отпуск в Крыму наступит раньше, чем он думал.

В субботу министр обороны Яна Чернохова заявила, что Россия ведет войну с Россией, и это не удивительно. "Это их традиция. Неудачные войны там заканчиваются казнью царя, хаосом и гражданской войной под присмотром ментов", - написала она.

Дворжак сказал, что он сдерживает себя от комментариев по поводу событий в России.

"С другой стороны, я не считаю активистское или активное комментирование неправильным", - защищал он своих коллег по правительству.

Министр по европейским делам сказал, что мятеж ЧВК "Вагнер" во главе с Пригожиным, произошедший в выходные, был всего лишь игрой. "Я назвал это "комедией финита" - это был очень хорошо подготовленный сценарий, как они добрались до Москвы без выстрела, вплоть до предполагаемого телефонного звонка", - описал он.

Он сказал, что от результатов у него мурашки по коже. "Весь результат операции заключается в том, что 25 000 наемников будут переброшены в Беларусь, а значит, ближе к Киеву. Что бы мы ни думали, поведение Пригожина необъяснимо", - отметил он. Он добавил, что не хочет рассуждать о том, какое будет продолжение.

"Возможно, Пригожин сошел с ума, но я бы не стал делать на это слишком большую ставку. Его поведение необъяснимо", - сказал Дворжак.

Источник: novinky.cz

420on рекомендует:

Экскурсии в Праге: необычные места для туристов и местных жителей

Следите за новостями Чехии в соцсетях:

— Telegram

— Facebook

— Instagram