«Путин больше не альфа-самец», — говорит директор по европейским делам МИД Чехии

Субботний поход вагнеровцев на Москву закончился весьма странной сделкой, которая позволила им вернуться в свои лагеря, а их руководителю Евгению Пригожину уехать в Беларусь, причем его преследование за подстрекательство к мятежу было прекращено. Редактор «Новостей» Алекс Швамберк поговорил с политическим географом и генеральным директором по европейским делам МИД Чехии Ярославом Курфюрстом о мятеже и его последствиях для президента России Владимира Путина.

«Я бы описал это как мятеж», — сказал Курфюрст, хотя он упомянул, что Пригожин также намекнул на возможный конец для Путина: «Когда Путин одобрил кандидатуры начальника Генерального штаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу, Пригожин ответил, что у России скоро будет новый президент, а Владимир Владимирович совершил ошибку. Возможно, там был путчистский подтекст».

По мнению гостя, субботние события оказали большое влияние на позицию России и позицию президента: «Они показали, что в России нет монолита, который контролируется одним президентом, Владимиром Владимировичем, и режим гораздо более шаткий, чем кажется снаружи. Возможно, мы являемся свидетелями начала конца режима Путина. Это может быть долгий процесс, но Путин потерял свой авторитет, а это непростительно в России. Главной жертвой вчерашнего спектакля стала репутация Путина и, во-вторых, моральный дух российских солдат в Украине».

Швамберк описал ситуацию как «осень патриарха», когда Путин больше не реагирует быстро и решительно, а просто пытается сохранить статус-кво в разваливающейся империи. Он отметил, что критика в адрес министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова продолжается уже очень долгое время, и тем не менее Путин не вмешивается ни в их дела — как, например, когда он сместил Дмитрия Медведева с поста премьер-министра и отмахнулся от него — ни в дела их критиков.

Распад государства

Курфюрст предположил, что в России происходит «распад государства с точки зрения прочности порядка». Он привел несколько примеров: «Россия — первое в истории государство, закрепившее в своей конституции аннексию территорий, которые она не контролирует. Российская конституция не соответствует реальности».

Путин неоднократно вел себя подобным образом в отношении Пригожина и группы «Вагнер», добавил гость подкаста: «Российское государство позволило частной компании заходить в тюрьмы и нанимать для коммерческой деятельности заключенных, которые были осуждены государством, обладающим монополией на правосудие. Путин отменил решение федеральной прокуратуры (о преследовании Пригожина за мятеж) и помиловал человека, который был ответственен за жизни шести человек, защищавших Путина, и простил его за уничтожение шести единиц ценного авиационного оборудования. Это дезинтеграция государственной власти. Правила больше не работают».

«Российская общественность поняла, что власть государства не прочна. Российская элита поняла то же самое, она знает, что альфа-самец — не Владимир Владимирович, но военные, а Украина и партнеры России видят это», — подчеркнул спикер.

«Процесс может быть долгим, но это начало конца. У Путина не так много достойных вариантов. Если он хочет сохранить власть, а это относится не только к нему, но и ко всей экосистеме Путина, придется закручивать гайки, ему придется показать, что он контролирует ситуацию, знает, как наказывать», — оценил ситуацию Курфюсрт. Он считает, что с субботы Путин ведет две войны: «Одна в Украине, а другая в России, где он пытается удержать власть».

Уникальное положение Пригожина

Курфюрст также отметил, что Пригожин находится в уникальном положении: «Пригожин контролирует довольно большие военные силы, которые нужны российскому руководству на фронте, он единственная военная сила, которая добилась каких-либо успехов, взяв Бахмут после восьми месяцев боев. С этой точки зрения положение Пригожина было уникальным, в нем действительно нуждались и в то же время верили в его преданность».

В конце прошлого года был период, когда Пригожин открыто критиковал российское военное руководство, но ему это сходило с рук. «Он был незаменим», — вспоминает гость. Более того, в войне, в которой Россия действовала не по плану, он критиковал генералов, а не лидера, чей блестящий план некомпетентные генералы не смогли реализовать: «Он открывал Путину дверь, чтобы тот обвинил военное руководство». Но этого не произошло; Шойгу и Герасимов остались на своих постах. Швамберк отметил, что, вполне возможно, Пригожин сам не верил в русскую басню о добром царе, окруженном злыми советниками.

«С мая Пригожин был неуправляем, в одной записи он говорил о счастливом дедушке, который сидит в Москве и ничего не понимает, и все увидели в этом Путина. Российское руководство поняло, что вагнеровцы вышли из-под контроля, что они уже играют в другую игру и нужно вмешаться, и издало указ (о переходе всех частных армий под командование российских вооруженных сил), который унизил Пригожина и был для него абсолютно неприемлем».

Признаки мятежа были

То, что что-то назревает, стало ясно к середине недели, отмечает Курфюрст, указывая, что Пригожин уже не просто критиковал руководство армии, а говорил, что война была начата не по тем причинам, из-за корыстных олигархов, и вовсе не для того, чтобы помочь русскоязычным жителям Донбасса. Тем не менее он не хотел говорить о провале спецслужб: «Спецслужбы могут только собирать информацию, а затем следует целый ряд решений, которые в данном случае не последовали, или последовали мало, плохо и несогласованно. Безусловно, аппарат безопасности России и спецслужбы не справились».

На главный вопрос о том, стоит ли кто-то за Пригожиным, ответа не нашлось. «Лично я думаю, что за Пригожиным, безусловно, стоит достаточно значительная часть армии, военных и российского общества. Он голос народа, он использует ту же риторику, что и Навальный, когда речь идет о коррупции российских элит и олигархов. Он говорит от души большой части российского народа. Мы не знаем, есть ли у него большая поддержка в российских элитах», — сказал Курфюрст. Пока, по его словам, это выглядит как изолированное восстание, которое не привело к сходу большой лавины.

Источник: novinky.cz

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