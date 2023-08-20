«Вы выгораживаете насильника!», — кричал Окамура министру МВД Чехии. Ответ: «А вы — троянский конь России»

Окамура обострил ситуацию, утверждая, что Ракушан замалчивает национальность преступника, что согласно закону допустимо только в случаях, когда это необходимо для поимки преступника. Окамура выразил своё возмущение: «Я стою на стороне жертвы и чешских граждан, страдающих от роста украинской преступности. Вы ведете себя как гиена и чудовище, вы забыли о том, что жертва, возможно, никогда не сможет преодолеть это».





В ответ на это Ракушан утверждал, что действия и риторика Окамуры идут вразрез с интересами Чехии, обвинив его в том, что он, по сути, является «троянским конем» России. Министр подчеркнул: «Поддерживая такую риторику, вы подпитываете страх, который заставляет пенсионеров совершать отчаянные поступки, такие как блокировка железнодорожных путей. Это последствия вашей деструктивной политики. Скажите, когда вы в последний раз сделали что-то полезное? Возможно, когда ввозили игрушки в Чехию?»





Слова Ракушана о «бревнах на рельсах» были ссылкой на инцидент с Яромиром Балдой — сторонником SPD, который в 2017 году пытался создать впечатление теракта, свалив деревья на пути поезда с целью обвинить в этом мусульманских террористов. В итоге он провел в тюрьме около трех лет.







На своей странице в Twitter, канал CNNPrimaNEWS привел заявление Вита Ракушана: «Я ожидал, что Томио Окамура начнет орать именно сейчас. Это человек, который долгое время распространял здесь российские представления, как троянский конь. Он утверждает, что украинцы стоят за некоторыми проблемами в нашей стране, которая, на мой взгляд, все еще безопасна», — написал @Vit_Rakusan. Публикация от 20 августа 2023 года.

Данный комментарий вызван недавним инцидентом, который произошел в Пльзене. По информации, доступной на данный момент, 18-летний иностранец, который живет в Чехии уже длительное время, стал обвиняемым в жестоком нападении на девушку. Подозреваемому предъявлены обвинения в изнасиловании и попытке убийства. Однако жертва смогла спастись, притворившись мертвой, и затем вызвать на помощь. Посольство Украины в Чехии категорически осудило данный инцидент и выразило свою поддержку пострадавшей.





События вызвали общественный резонанс, и дискуссии вокруг этого продолжаются. Особое внимание уделяется роли и реакции политических деятелей, в том числе Томио Окамуры и Вита Ракушана.





В рамках телепрограммы Вит Ракушан выразил свое недовольство попытками Томио Окамуры представить его как сторонника нападавшего, что, по его мнению, является далеким от истины. Ракушан подчеркнул, что его политическое движение активно работает над проблемами, связанными с изнасилованием, и участвует в инициативе Pod svícnem, которая направлена на помощь жертвам домашнего насилия.



«Противопоставлять меня жертвам — это ваша манипуляция, направленная на создание образа врага», — заявил он.





Ракушан также поднял вопрос о назначении посла Украины в Чехии, указав на вакантное место после того, как предыдущий посол, Евгений Перебийнис, был назначен на должность заместителя министра иностранных дел Украины.





С другой стороны, Окамура выразил свое мнение о политических союзах в будущем, заявив, что после следующих парламентских выборов его движение может стать партнером движения ANO. В дополнение к этому он упомянул, что имеет информацию о возможных внутренних переговорах между движением бывшего премьер-министра Андрея Бабиша и правящей партией ODS.













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