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ЕС запретил россиянам ввозить личные автомобили, смартфоны и шампуни

Новости 420on
10 сентября 2023
14:00
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Въезд в страны Евросоюза на зарегистрированных в России автомобилях запрещен, подтвердила Еврокомиссия. Под риском находятся и такие личные вещи россиян, пересекающих границу, как смартфоны, драгоценности и ноутбуки.
Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении России, согласно которой въезд в страны ЕС на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, расценивается как запрещенный импорт, пишет РБК.
 
 «Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, если оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России», — говорится в новых разъяснениях Еврокомиссии. Таможенный код 8703 охватывает легковые автомобили и другие транспортные средства, предназначенные для перевозки менее чем десяти человек. Наиболее вероятно, что к «вывозимым» (exported) из России относятся автомобили с российскими номерными знаками и зарегистрированные в России, добавляет Еврокомиссия.
 
 Минувшим летом некоторые россияне, приезжавшие в Германию на своих автомобилях, столкнулись с арестами машин на таможне. В начале июля, как писал РБК, таможня ФРГ подтвердила, что ввоз пассажирских автомобилей из России запрещен в соответствии со ст. 3i Регламента 833/2014, определяющего эмбарго в отношении России, и что под это подпадает любое перемещение товаров, даже в личных, некоммерческих целях.
 
 Эта интерпретация вызвала у юристов вопросы, поскольку ст. 3i запрещает импорт или передачу в страны ЕС товаров по перечню в приложении XXI, которые «производят существенные доходы для России» (то есть могла бы подразумеваться именно продажа товара). В частности, российские юристы называли подобные ситуации результатом злоупотребления со стороны сотрудников органов исполнительной власти или неверным трактованием таможенного законодательства ФРГ в части разницы между импортом и въездом в страну на личном автомобиле. Позиция общеевропейского регулятора была неясна.
 
 4 сентября посольство России в Германии сообщало о продолжающихся отдельных случаях изъятия сотрудниками немецких таможенных органов у россиян принадлежащих им автомобилей, зарегистрированных в России и временно ввезенных для личных целей или транзита. «Аргументы, что в данном случае речь идет не о ввозе товаров, предназначенных для продажи, а о частной собственности, используемой в личных целях и временно ввозимой на территорию ФРГ на законных основаниях, во внимание не принимаются», — указало посольство.
 
 Не имеет значения срок, на который ввозится автомобиль с российскими номерами, и таможенная процедура, использующаяся для этого (например, выпуск в свободное обращение или временный ввоз), подчеркивает Еврокомиссия.

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Россия Автомобили Евросоюз санкции война

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