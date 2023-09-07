ЕС запретил россиянам ввозить личные автомобили, смартфоны и шампуни
10 сентября 2023
14:00
1232
Въезд в страны Евросоюза на зарегистрированных в России автомобилях запрещен, подтвердила Еврокомиссия. Под риском находятся и такие личные вещи россиян, пересекающих границу, как смартфоны, драгоценности и ноутбуки.
Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении России, согласно которой въезд в страны ЕС на пассажирских автомобилях, зарегистрированных в России, расценивается как запрещенный импорт, пишет РБК.
«Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, если оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России», — говорится в новых разъяснениях Еврокомиссии. Таможенный код 8703 охватывает легковые автомобили и другие транспортные средства, предназначенные для перевозки менее чем десяти человек. Наиболее вероятно, что к «вывозимым» (exported) из России относятся автомобили с российскими номерными знаками и зарегистрированные в России, добавляет Еврокомиссия.
Минувшим летом некоторые россияне, приезжавшие в Германию на своих автомобилях, столкнулись с арестами машин на таможне. В начале июля, как писал РБК, таможня ФРГ подтвердила, что ввоз пассажирских автомобилей из России запрещен в соответствии со ст. 3i Регламента 833/2014, определяющего эмбарго в отношении России, и что под это подпадает любое перемещение товаров, даже в личных, некоммерческих целях.
Эта интерпретация вызвала у юристов вопросы, поскольку ст. 3i запрещает импорт или передачу в страны ЕС товаров по перечню в приложении XXI, которые «производят существенные доходы для России» (то есть могла бы подразумеваться именно продажа товара). В частности, российские юристы называли подобные ситуации результатом злоупотребления со стороны сотрудников органов исполнительной власти или неверным трактованием таможенного законодательства ФРГ в части разницы между импортом и въездом в страну на личном автомобиле. Позиция общеевропейского регулятора была неясна.
4 сентября посольство России в Германии сообщало о продолжающихся отдельных случаях изъятия сотрудниками немецких таможенных органов у россиян принадлежащих им автомобилей, зарегистрированных в России и временно ввезенных для личных целей или транзита. «Аргументы, что в данном случае речь идет не о ввозе товаров, предназначенных для продажи, а о частной собственности, используемой в личных целях и временно ввозимой на территорию ФРГ на законных основаниях, во внимание не принимаются», — указало посольство.
Не имеет значения срок, на который ввозится автомобиль с российскими номерами, и таможенная процедура, использующаяся для этого (например, выпуск в свободное обращение или временный ввоз), подчеркивает Еврокомиссия.
Источник
ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR
«Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, если оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России», — говорится в новых разъяснениях Еврокомиссии. Таможенный код 8703 охватывает легковые автомобили и другие транспортные средства, предназначенные для перевозки менее чем десяти человек. Наиболее вероятно, что к «вывозимым» (exported) из России относятся автомобили с российскими номерными знаками и зарегистрированные в России, добавляет Еврокомиссия.
Минувшим летом некоторые россияне, приезжавшие в Германию на своих автомобилях, столкнулись с арестами машин на таможне. В начале июля, как писал РБК, таможня ФРГ подтвердила, что ввоз пассажирских автомобилей из России запрещен в соответствии со ст. 3i Регламента 833/2014, определяющего эмбарго в отношении России, и что под это подпадает любое перемещение товаров, даже в личных, некоммерческих целях.
Эта интерпретация вызвала у юристов вопросы, поскольку ст. 3i запрещает импорт или передачу в страны ЕС товаров по перечню в приложении XXI, которые «производят существенные доходы для России» (то есть могла бы подразумеваться именно продажа товара). В частности, российские юристы называли подобные ситуации результатом злоупотребления со стороны сотрудников органов исполнительной власти или неверным трактованием таможенного законодательства ФРГ в части разницы между импортом и въездом в страну на личном автомобиле. Позиция общеевропейского регулятора была неясна.
4 сентября посольство России в Германии сообщало о продолжающихся отдельных случаях изъятия сотрудниками немецких таможенных органов у россиян принадлежащих им автомобилей, зарегистрированных в России и временно ввезенных для личных целей или транзита. «Аргументы, что в данном случае речь идет не о ввозе товаров, предназначенных для продажи, а о частной собственности, используемой в личных целях и временно ввозимой на территорию ФРГ на законных основаниях, во внимание не принимаются», — указало посольство.
Не имеет значения срок, на который ввозится автомобиль с российскими номерами, и таможенная процедура, использующаяся для этого (например, выпуск в свободное обращение или временный ввоз), подчеркивает Еврокомиссия.
Источник
ЭКСКУРСИИ В ПРАГЕ И ЕВРОПЕ: ОТКРОЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ С MEGATOUR
Следите за новостями Чехии в соцсетях:
— Telegram
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
8 СЕНТЯБРЯ 2023
12:00
2736
8 СЕНТЯБРЯ 2023
10:30
2048
7 СЕНТЯБРЯ 2023
22:00
1311
7 СЕНТЯБРЯ 2023
07:00
1593
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ :
10 СЕНТЯБРЯ 2023
20:00
257
10 СЕНТЯБРЯ 2023
18:00
552
10 СЕНТЯБРЯ 2023
12:00
3161
10 СЕНТЯБРЯ 2023
10:00
265
9 СЕНТЯБРЯ 2023
20:00
1630
9 СЕНТЯБРЯ 2023
16:00
2079
9 СЕНТЯБРЯ 2023
14:00
860
9 СЕНТЯБРЯ 2023
12:00
1363
Новостройка с готовыми квартирами от 1.8 млн. Крон в 15 мин. от Праги 6. Аренда 4% годовых.