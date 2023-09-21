Российские журналисты подвергаются преследованиям со стороны Кремля в Праге

«Я живу в Праге уже не менее года. Большую часть времени я чувствовала себя здесь в безопасности, гораздо безопаснее, чем в России. Там я гораздо сильнее ощущала психологическое давление на себя и своих коллег», — сказала Мароховская в интервью Seznam Zprávy. «Здесь же я чувствовала себя в полной безопасности, пока не прозвучал приговор», — добавляет она.

Мароховская, как и ее коллега-журналистка Долинина, которая сотрудничает с порталом iStories, в последние несколько месяцев подвергалась анонимным угрозам и, возможно, преследованиям. По словам источника, с которым связался iStories, есть основания полагать, что за них взялась Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

Первое «приветствие»

Первая угроза в адрес журналистов поступила 3 марта этого года. Некто под именем Евгений П. с электронным адресом [email protected] написал в редакцию iStories: «Не дайте вашим уличным гнидам (далее указано место жительства — ред.) крепко спать! Передайте им привет!».

Мароховская рассказывает, что в тот момент ей стало страшно. Помимо пошлостей, в угрозе были указаны личные адреса ее и Долининой, которые не находятся в открытом доступе.

«Было очень грустно потерять ощущение, что я наконец-то в безопасности. Работа в изгнании стоила нам дома, семьи, друзей и возможности делать репортажи на местах в обмен на отсутствие тюрьмы», — говорит Долинина. В 2021 году она официально получила ярлык «иностранного агента» и жила в постоянном страхе, что к ней в дверь постучится полиция или ФСБ.

Журналистки рассказывают, как они старались не переоценивать угрозу в марте. Они полагали, что это единичный случай, которому не стоит придавать особого значения.

«Мы с Ириной думали: "Да, это странно, это немного страшно, но, может быть, это просто какой-то сумасшедший русскоязычный парень, которому не нравится то, что мы делаем, может быть, сторонник Путина. Может быть, он злится на нас и пытается нас напугать"», — говорит Мароховская.

Ее коллега Долинина только потом поняла, насколько опасны были эти угрозы.

«Следующим шагом после угроз в России, скорее всего, были бы облавы и тюрьма. Здесь, в Европе, они не могут использовать такие методы, следующим шагом может быть нанесение телесных повреждений», — говорит она.

Через некоторое время журналисты забыли о мартовском послании и продолжили свою работу. Но через несколько месяцев последовали новые угрозы.

Они следили за мной

«Будьте уверены, вы от нас никуда не скроетесь. Мы знаем, что ваша мерзавка в ужасе убежала, как крыса, мы найдем ее в другом месте. Ей некуда идти, и ей придется ответить за каждую ложь и зло, которые она сказала. За каждое сказанное ею слово. Мы найдем ее, где бы она ни выгуливала свою хрипящую собаку», — говорится в сообщении, полученном iStories 24 августа.

Мароховская подтвердила, что ее собака сильно хрипит из-за проблем с дыханием. Она считает, что в Праге за ней следили.

«Это была важная деталь. Нужно знать мою собаку, чтобы это понять, или наблюдать за мной, когда я ее выгуливаю, чтобы это услышать», — говорит Мароховская. «А еще они заметили, что я сменила адрес», — добавляет она.

Ее коллега Долинина также подозревает, что за ней могли следить в Праге. «Я сталкивалась с несколькими странными случаями возле своей квартиры, но у меня нет доказательств, что это была слежка», — говорит она, добавляя, что иногда трудно отличить слежку от нежелательного внимания со стороны мужчин.

Конференция, которая пошла не по плану

Третий и пока последний инцидент, побудивший российских журналисток опубликовать угрозы на сервере iStories, произошел 14 сентября, незадолго до их отъезда на международную конференцию в Гетеборг (Швеция).

Как рассказывает сама Долинина, в 2021 году она была внесена в список «иностранных агентов» в России. В ходе своей работы она сталкивалась со случаями цифровых атак, слежки и даже однажды была арестована.

«Вы знаете, кому сказать: они не могут поехать в Гетеборг. Даже на один день. Они знают, где их искать. Поверь мне», — говорилось в сообщении, поступившем на iStories.

Через день пришло еще одно сообщение от того же отправителя: «Отнеситесь к этому серьезно. Я не хочу вас пугать. Я хочу вам помочь. Авиабилеты, гостиница — вы все знаете. Это не просто слова». В послании были указаны все детали авиабилетов и бронирования гостиницы на имена журналисток.

В итоге Долинина и Мароховская, посоветовавшись с редактором, решили, что им лучше не лететь в Гетеборг.

«В конференции принимают участие более двух тысяч журналистов со всего мира. Если бы кто-то задумал какую-то провокацию, то пострадали бы не только мы, а гораздо больше людей. Мы этого не хотели, поэтому и не поехали на конференцию», — объясняет Долинина. Мароховская добавляет, что они боялись, например, что кто-то «прослушивает» их электронные устройства и содержание всех встреч может быть скомпрометировано.

«Это похоже на стиль ФСБ»

По мнению источника iStories, ранее работавшего в европейских спецслужбах, маловероятно, что авторы запугивающих писем получили информацию с компьютеров журналисток. Он считает, что они работают с российским государственным аппаратом, через который имеют постоянный доступ к данным о полетах по всему Евросоюзу.

«Мы пришли к выводу, что настало время предупредить наших коллег и вообще всех, кто выступает против этой войны, чтобы они остерегались. В том числе и в Европе», — сказал Долинина.

Алеся Мароховская

Алеся Мароховская — журналист и редактор данных в компании iStories, специализирующейся на масштабных журналистских расследованиях.

Среди тем, которые она освещает, — коррупция, злоупотребление властью со стороны государственных органов, недостатки судебной и правоохранительной систем, социальные проблемы в России.

В 2021 году она стала лауреатом премии Европейской прессы за журналистские расследования.

Ирина Долинина

Ирина Долинина — российский журналист, специализирующийся на расследованиях и анализе данных. Работает на независимом новостном сервере iStories с момента его основания в 2020 году.

В СМИ работает с 2016 года. В 2018 году получила степень магистра в области журналистики данных и начала работать в российской оппозиционной «Новой газете». Также участвовала в ряде международных расследований в сотрудничестве с OCCRP — Organized Crime and Corruption Reporting Project.

В 2021 году получила премию Европейской прессы за журналистские расследования.











Следите за новостями Чехии в соцсетях:





